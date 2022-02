Caterina Caselli, perchè ha smesso di cantare?/ Dopo il matrimonio con Piero Sugar…

Caterina Caselli è stata ed è una delle artiste più importanti del mondo della musica italiana. Con il suo caschetto biondo e la sua voce ha scalato le classifiche italiane diventando un’icona per tantissime ragazze. Artista amata dal pubblico e dagli addetti ai lavori, al culmine della sua carriera, decide di allontanarsi dalle scene per una scelta di vita personale. La svolta della sua vita privata arriva nel 1970 quando sposa Pietro Sugar, figlio di Ladislao, fondatore dell’omonima casa discografica. Dal loro amore è nato un figlio, Filippo.

La vita familiare cambia le priorità di Caterina Caselli che decide di dedicarsi al marito e al figlio cambiando quella che era la strada intrapresa. Dopo aver cantato e aver scalato le classifiche, decide di aiutare i giovani ad emergere creando così un’etichetta discografica.

A svelare il motivo che l’ha spinta a smettere di cantare è stata la stessa Caterina Caselli in una lunga intervista rilasciata, a dicembre 2021, ai microfoni RTL 102.5 nel corso di Password, con Nicoletta, Cecilia e Nicolò. Ricordando il matrimonio e la scelta di allontanarsi dalle scene, la Caselli ha raccontato: “Mi sono lasciata trascinare da questa famiglia che mi ha accolto e mi voleva bene, mi sono sentita cullare da questa situazione non più frenetica. Sono diventata madre, ho fatto qualche incisione sporadica”.

Poi ha aggiunto: “Non cantavo più. Ho pensato di tornare senza urtare sensibilità, quindi ho pensato a fare un’etichetta – L’ascolto. Ed ho iniziato a pensare di fare album. Pierangelo Bertoli mise il fatturato in attivo, ero entusiasta di lui. Feci questa etichetta e non eravamo titolati a mettere su una casa discografica. Bertoli andò in tv e venne preso da Maurizio Costanzo. Sapevo che era uno bravo”.

