Caterina Caselli Una vita, cento vite/ Anticipazioni: da Francesco Guccini, Liliana Caselli a Paolo Conte…

Anticipazioni Caterina Caselli Una vita, cento vite

Caterina Caselli Una vita, cento vite è il documentario in onda oggi, giovedì 10 febbraio, in prima serata su Raitre, dedicato ad un nome importantissimo della musica italiana come quello di Caterina Caselli che, ancora oggi, è nel cuore di tutti gli italiani. Talento poliedrico, Caterina Caselli si racconta in prima persona nel documentario presentato alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma, prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai Cinema e diretto da Renato De Maria. Si tratta di un dialogo intenso ed intimo in cui la stessa Caterina Caselli si racconta come artista, come donna e come mamma.

Un talento, quello della Caselli, che esplose negli anni Sessanta e che la portò a scalare le classifiche italiane con canzoni che sono conosciutissime anche dai più giovani come Nessuno mi può giudicare, Insieme a te non ci sto più, Sono bugiarda. Oltre alla sua musica, la Caselli è stata anche un’icona di stile, spesso anticipando mode e tendenze. Il suo caschetto biondo è stato copiato da tante ragazze della sua generazione e ancora oggi si parla del casco d’oro di Caterina Caselli.

Caterina Caselli Una vita, cento vite: il racconto degli artisti, da Elisa ai Negramaro

Attraverso aneddoti, immagini di repertorio, racconti inediti, Caterina Caselli, in quello che è una specie di monologo, racconta al pubblico chi è la Caterina donna, mamma e moglie che ha fatto della musica la vocazione della sua vita. Dopo aver scalato le classifiche con la sua voce, decide di allontanarsi dalle scene dopo il matrimonio con Pietro Sugar dando sfogo al proprio talento con una modalità diversa. L’amore per la musica l’ha portata a fondare un’etichetta discografica per aiutare i giovani artisti ad emergere. Una vita intera dedica alla musica e, questa sera, all’interno del documentario, non mancheranno le parole degli artisti.

All’interno del documentario dedicato alla Caselli “Caterina Caselli Una vita, cento vite”, sono tanti i grandi artisti citati come Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro, Ennio Morricone. All’interno del documentario, inoltre, ci sono le straordinarie partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar.



