Le dichiarazioni fatte da Mario Adinolfi sulle famiglie arcobaleno e i genitori biologici hanno scatenato la reazione di molti telespettatori dell’Isola dei Famosi 2025. Tra questi c’è anche l’opinionista del programma, Simona Ventura, che è toccata in prima persona dal tema essendo mamma di una figlia adottata: Caterina. Una figlia che è entrata nella vita della conduttrice nel 2014, quando era single e aveva deciso di accogliere la bambina inizialmente in affido, per poi successivamente adottarla.

Di fronte alle parole di Adinolfi, che ha dichiarato: “Nessuno può sostituire i genitori biologici” e “la mamma è la mamma, il papà è il papà”, Simona Ventura ha chiesto la parola in diretta su Canale 5 per rispondere a queste forti dichiarazioni facendo leva proprio sulla sua esperienza personale.

Simona Ventura cita sua figlia (adottata) Caterina e risponde a Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025

“Il mestiere di genitore è un mestiere difficilissimo, però per me non ha un valore biologico ma si combatte e guadagna sul campo.” ha esordito Ventura all’Isola dei Famosi 2025. Così ha continuato: “Io ho adottato una bambina che adesso è mia figlia, è uno dei regali più grandi della mia vita, l’ho cresciuta da sola perché ero single. Lei è mia figlia e io sono sua madre, ci sono state famiglie eterosessuali dove sono capitate cose raccapriccianti, le famiglie sono tutte uguali!” Parole, queste di Simona, che sono state accolte da applausi scroscianti in studio e hanno fatto commuovere Alessia Fabiani in Honduras.