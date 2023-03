Caterina, chi è la figlia adottiva di Simona Ventura/ L’adozione e il loro rapporto

Caterina, chi è la terza figlia di Simona Ventura: dall’affido all’adozione

Caterina è arrivata nella vita di Simona Ventura in punta di piedi e, sin da subito, la conduttrice si è presa cura di lei. Si tratta infatti della terza figlia della showgirl, oggi ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, che la adottò ufficialmente nel 2014. La piccola era nata nel 2006, quando la Ventura era nel pieno del suo tormentato matrimonio con Stefano Bettarini, che sarebbe poi culminato con il divorzio ufficiale nel 2008. Caterina nacque da una parente di “SuperSimo” che, per motivi personali, non riuscì mai ad occuparsi di lei.

Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura/ L'amore e i figli Niccolò e Giacomo

Per questo motivo Simona Ventura chiese di prenderla in affido e ottenne riscontro positivo. Per due anni Caterina fu affidata lei e, al termine del periodo predefinito, l’affido fu rinnovato per altri due anni. Sino a quando la conduttrice ha ottenuto l’adozione nel 2014: un passo importantissimo per prendersi cura della piccola, tutelandola dal punto di vista legale e attribuendole il suo cognome. Caterina ora ha 16 anni e, ogni anno, mamma Simona le dedica dolcissimi post sui social a dimostrazione del fortissimo legame che le unisce.

Simona Ventura: "Giovanni Terzi m'ha salvato la vita"/ "I miei figli hanno ambizione"

Simona Ventura e l’amore per Caterina: una scelta di cuore

“E sono 16 Cate. Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto, entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Ti voglio bene. La tua mamma” aveva scritto Simona Ventura su Instagram nel maggio dello scorso anno, celebrando il 16° compleanno di Caterina.

L’adozione della figlia è stata una scelta molto importante per la conduttrice, che le ha riempito il cuore. Agli inizi non è stato sicuramente semplice districarsi tra impegni professionali, il matrimonio con Stefano Bettarini in crisi e la crescita dei primi due figli, ma ha scelto con il cuore e ha regalato una famiglia alla piccola. In un’intervista a Grazia, aveva rivelato: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei“.

Simona Ventura 'sgrida' Antonella Elia/ "Ti paghiamo profumatamente, non puoi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA