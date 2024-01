CATERINA, SCUSE AL FIGLIO A C’È POSTA PER TE: “SPARITA PER 8 ANNI”/ Lui chiude, poi torna con la nonna e…

Francesco abbandona lo studio di C’è posta per te 2024 senza neppure ascoltare cosa la mamma ha da dirgli, poi però cambia idea e ritorna. Ammette di avere qualcosa da dirle: “Lei ha sbagliato a non chiedere scusa anche alla mia famiglia che mi ha cresciuta.” esordisce lui.

Lei finalmente parla e dichiara: “Io ringrazio i tuoi nonni e il tuo papà per averti cresciuta, perché hanno fatto quello che non ho fatto io. Ho fatto degli errori perché ero una ragazza, oggi ne ho 37 e sono una mamma diversa. Ti chiedo perdono perché non sono stata la mamma che meritavi. Dammi una possibilità sola.” Lui però non è pronto ad aprire la busta, anzi chiede che sua nonna, che è dietro le quinte, possa salutare Maria, che accetta facendola entrare in studio. È questa l’occasione per Caterina di chiedere scusa anche alla suocera. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Caterina a C’è posta per te: chiede perdono al figlio Francesco dopo 8 anni di silenzio

La terza puntata di C’è posta per te 2024 presenta tra le altre la storia di Caterina. La donna chiama il programma per suo figlio Francesco, che oggi ha 18 anni ma che non vede da quando ne aveva 11. “Con lui ho sbagliato tutto e voglio chiedergli perdono. – ha raccontato la donna a Maria De Filippi – Non sono stata una brava madre e l’ho capito solo ora che ho avuto una bambina. Io non ho avuto una vita facile: sono scappata di casa a 11 anni perché mio padre mi picchiava. Vado in un istituto ma anche lì vengo picchiata. Arrivo in una casa famiglia e lì le cose vanno meglio. A 18 anni incontro il papà di mio figlio. Nasce Francesco ma le cose vanno male: non avevo né arte, né parte e mio figlio viene preso dagli assistenti sociali e portato alla nonna paterna.”

La donna svela di aver spesso insistito affinché lui andasse poi a vivere con lei ma lui rifiuta sempre, fino a quando a 11 anni lei perde la pazienza e gli dice allora di rimanerci con la nonna. Così sparisce dalla sua vita.

C’è posta per te 2024, Francesco pronto a chiudere la busta senza ascoltare la mamma

Caterina capisce come si è davvero madre solo alla nascita della seconda figlia. Compresi i suoi errori, la donna ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te per poter chiedere scusa a suo figlio e anche soltanto ascoltare la sua voce. E in effetti, al solo vederla dall’altra parte della busta, Francesco è determinato a non sentire neppure cosa ha da dire. “Sono molto arrabbiato” ammette il ragazzo, che svela di non sentire la sua voce da otto anni. Sa però che sua madre ha avuto un’altra figlia ma non perdona il fatto che lei non si sia fatta mai vedere in tutti questi anni. Riuscirà la donna a farsi perdonare?

