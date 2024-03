CATERINA CHIEDE SCUSA AL PAPÀ E ALLA NUOVA MOGLIE A C’È POSTA PER TE 2024/ “L’ho insultata”, poi la pace

Tante lacrime per la storia di Caterina e di suo padre Giuseppe a C’è posta per te 2024. La donna chiede scusa a suo padre ma ancora di più a Emilia, la nuova moglie dell’uomo: “Mi chiedo perché stiamo così e non siamo una famiglia unita. Io ti chiedo scusa se ti ho mancato di rispetto, non volevo dirti quelle cose però mettiti anche nei miei panni.” Anche Emilia non trattiene le lacrime di fronte a Caterina, e alla fine la scuola. Lui, suo padre, il fratello e la moglie decidono di aprire la busta e riabbracciarsi, lasciando le ostilità alle spalle. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIANMARCO CHIEDE SCUSA AL FIGLIO FRANCESCO A C'È POSTA PER TE 2024: "SONO SPARITO"/ Lui non lo perdona

La storia di Caterina e suo padre Giuseppe a C’è posta per te 2024

Tra le storie dell’ottava puntata di C’è posta per te 2024 c’è anche quella di Caterina che viene per suo padre che non gli parla da 4 anni. Questo perché lei ha insultato malamente la sua attuale moglie. Lei è la figlia minore di tre fratelli: “La mia era una famiglia umile ma tanto serena. I miei genitori non mi hanno fatto mancare niente.” ha spiegato. Tutto è tranquillo fino al 2012, quando lei vive in Belgio e arriva la telefonata della morte della mamma per un aneurisma al cervello.

Giovanni ha tradito la fidanzata Erica: scuse a C'è posta per te 2024/ "Chat spinte e chiamate con un'altra"

Dopo poco tempo dalla morte della donna, circa 15 giorni, il padre inizia ad andare in giro per il paese cercando di attaccare bottone con tutte le signore del paese. Tanto che le stesse signore chiamavano il fratello per lamentarsi di lui. Poco dopo l’uomo si fidanza con una signora che fa la badante.

Caterina chiede scusa al padre e alla nuova moglie Emilia in diretta a C’è posta per te 2024

Tutto crolla quando la donna scopre di avere un tumore al seno e chiede a suo padre di raggiungerla in Belgio per starle vicina. Lui va insieme alla compagna e le stanno vicina, ma quando Emilia fa un gesto d’affetto verso Caterina, lei inaspettatamente sbotta e risponde male. Emilia e suo padre decidono allora di fare le valige e tornare a casa. Da allora sono passati quattro anni, in cui è poi morto anche suo fratello. Suo padre Giuseppe ed Emilia hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2024 – così come l’altro fratello e sua moglie che si sono allontanati – e l’uomo scoppia in lacrime quando rivede sua figlia dall’altra parte della busta. Riusciranno a fare pace a C’è posta per te?

LORIS CHIUDE CON LA MADRE SANDRA PER LA PENSIONE: "TRE ANNI DI SILENZIO"/ Pace fatta a C'è posta per te 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA