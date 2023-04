Caterina Chinnici lascia Pd: “Schlein troppo a sinistra”/ “FI? Ho parlato con Tajani”

L’europarlamentare Caterina Chinnici lascia il Pd e approda a Forza Italia. La figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia, ha parlato della sua scelta in una intervista al Corriere della Sera. “In questo ultimo periodo ma in generale nel corso di questa legislatura, che ha visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del Ppe, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che non con quelli del mio gruppo”, ha rivelato.

La situazione si è ulteriormente incrinata con l’arrivo tra i democratici di Elly Schlein. “La conosco da tempo e apprezzo l’autenticità del suo impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me”. È il caso, ad esempio, delle questioni di genere. “Sono posizioni che mi mettono in difficoltà. Quando si parla di diritti delle coppie che vengono prima di quelli dei bambini, pur essendo io molto aperta, non posso condividere”.

Caterina Chinnici lascia Pd: “Schlein troppo a sinistra”. La decisione

La decisione di Caterina Chinnici di lasciare il Pd è stata ponderata e anche dall’interno in molti avevano compreso del suo allontanamento imminente. “Il mio disagio era del tutto evidente da tempo. A volte non prendevo parte alle votazioni per non essere costretta ad esprimermi in dissenso”, ha ammesso. Pochi mesi fa, proprio coi democratici, si è però candidata alla presidenza della Sicilia. “È un altro elemento che mi ha portato a mettere in discussione la mia permanenza. Io da non iscritta avevo dato la mia disponibilità a correre, ma poi non ho avuto nemmeno il supporto di tutto il partito”.

Da qui, dunque, la scelta di passare a Forza Italia. "Con Antonio Tajani ci conosciamo e stimiamo reciprocamente dal 2014. La nostra collaborazione è andata via via consolidandosi nel momento in cui è diventato presidente del Parlamento europeo. È stato sempre un rapporto di grande collaborazione, molto positivo e sì, ultimamente ci siamo parlati. Sono stati importanti i contatti sia con lui sia con la mia amica Rita Dalla Chiesa", ha concluso.











