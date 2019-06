Caterina Ciabatti, chi è la fidanzata Federico Chiesa/ Dedicati a lei i gol di ieri

Caterina Ciabatti è la fidanzata del calciatore dell’Italia U21 e della Fiorentina Federico Chiesa. A lei il giovane attaccante ha dedicato i due gol segnati stasera contro la Spagna nella gara di debutto contro la Spagna all’Europeo di categoria. Alla fine della gara l’attaccante ha parlato ai microfoni di Rai Sport sottolineando: “È stata una grande Italia stasera. I primi venti minuti abbiamo sofferto, questo è vero, la Spagna ha dimostrato di essere molto forte dal punto di vista tecnico. Noi però abbiamo dimostrato di non mollare mai, ora pensiamo alla prossima partita che è ancora più importante. Insieme questo gruppo si trova benissimo, abbiamo fatto un percorso insieme e qualcuno tra noi ha avuto anche la possibilità di andare a giocare nella nazionale maggiore. Per noi è un onore giocare con i calciatori più grandi ma quando veniamo qui dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Dedico il gol alla mia famiglia, alla mia ragazza Caterina e a tutte le persone che sono sempre al mio fianco“.

Caterina Ciabatti, chi è la fidanzata Federico Chiesa : semplice e bellissima

A dire il vero sappiamo ben poco della fidanzata di Federico Chiesa, Caterina Ciabatti. Su Instagram questa ha un profilo da oltre 13mila follower dove possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza. Nonostante il fisico da modella è una ragazza semplice che non utilizza i social network per esaltare la sua bellezza, quanto per raccontare alcuni momenti della sua vita. A commento di questo sottolinea una semplice battuta che ci fa capire qualcosa di lei: “Ho studiato ingegneria civile per rendere più solidi i miei castelli mentali”. Sicuramente si tratta di una sognatrice e lo capiamo anche da queste parole. Di recente, prima dell’inizio degli Europei U21, insieme a Federico ha passato alcuni giorni di relax a Firenze con diverse foto pubblicate direttamente da una delle piscine della città.

