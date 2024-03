Caterina, Clarissa e Romano, chi sono i figli Alessandra Mussolini/ “Vivo per loro”

Caterina, Clarissa e Romano, chi sono i figli Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini non ha mai rinuncia a nulla nella propria vita e, oltre ad essersi costruita una brillante carriera, ha formato una famiglia con Mauro Floriani con cui si è sposata mettendo al mondo tre figli: Caterina (classe 1995), Clarissa (classe 1997) e Romano (classe 2003). Tre figli a cui la Mussolini e il marito hanno dato tutto ciò di cui avevano bisogno, provando a tenerli lontani dai riflettori. Caterina, dopo aver lavorato nella Croce Rossa a Panama, ha deciso di partire per Londra, svolgendo la propria attività professionali in contesti difficili. Caterina e Romano, invece, vivono in Italia e Romano è considerato un talento del calcio.

Dopo aver militato nelle fila del Pescara, ha firmato un contratto con la Lazio che ha validità fino al 2026. E’ fidanzato con Caterina con cui ama trascorrere il proprio tempo libero condividendo anche dolci momenti di coppia sui social.

Le parole di Alessandra Mussolini per i figli

In famiglia, chi non ha mai avuto paura della telecamera è sicuramente Alessandra Mussolini che, da anni, è una protagonista della politica, ma anche della televisione italiana. La Mussolini, infatti, è anche stata una concorrente di Ballando con le stelle e, in quell’occasione, proprio il figlio Romano, riuscì a farle una sorpresa.

Emozionata come non si era mai mostrata prima, in quell’occasione, la Mussolini, parlando del suo ruolo di mamma e del rapporto con i figli, disse: “Si vive per loro”.











