Caterina Collovati, chi è la moglie di Fulvio Collovati/ “Ero una bambina quando l’ho conosciuto…”

Caterina Collovati, chi è la moglie di Fulvio Collovati: il loro primo incontro

Fulvio e Caterina Collovati sono una coppia affiatatissima ma molto riservata, a dispetto della notorietà acquisita nei relativi campi d’appartenenza professionale. Lui è uno dei simboli del calcio italiano: ha militato sia nel Milan che nell’Inter, oltre ad aver giocato anche nell’Udinese, nella Roma, nel Genoa e nella Nazionale italiana, con la quale ha vinto i Mondiali di Spagna del 1982. Lei è invece una celebre giornalista e conduttrice, nonché opinionista televisiva e presenza spesso fissa nei programmi di Barbara D’Urso su Mediaset.

La storia d’amore di Fulvio Collovati e la moglie Caterina affonda le sue radici molto lontano, addirittura nell’età della loro adolescenza. Come da lei raccontato in un’intervista a Monica Setta a Storie di donne al bivio lo scorso mese, i due si incontrarono ad una festa ma la giornalista non sapeva nemmeno chi fosse. “Ero una bambina quando l’ho conosciuto, avevo solo 16 anni e non sapevo chi fosse. È stato il primo ed unico uomo della mia vita”, ha raccontato.

Caterina Collovati, moglie di Fulvio: “Mi sono innamorata del suo carattere“

Fulvio e la moglie Caterina Collovati stanno insieme da 40 anni e, dalla loro storia d’amore, sono nate due figlie: Celeste nel 1984 e Clementina nel 1994. L’opinionista tv ha raccontato l’amore per il marito sbocciato in tenera età: “Eravamo molto giovani entrambi e c’era l’entusiasmo della gioventù“. Poi ha aggiunto: “Io mi sono innamorata del suo carattere. Lui era ed è ancora oggi dolcissimo, una persona dai sentimenti puri, aveva i miei stessi valori. E quindi abbiamo iniziato proprio un percorso di crescita insieme”.

Un percorso che li ha portati, ancora oggi, ad essere più uniti e innamorati che mai. Nel corso dell’intervista a Monica Setta, la Collovati aveva fatto un’importante dichiarazione d’amore all’uomo della sua vita: “Mio marito per me è stato un dono divino, è la mia forza, ha un equilibrio che io non ho e quindi per me è tutto“.











