Caterina Collovati e i cartelli di Napoli/ “Laurea subito? Risolvono ogni problema..”

Caterina Cimmino alla scoperta di Napoli per le vacanze estive. Ogni volta che si torna nella splendida città partenopea si vive un’esperienza nuova. Ed è così per la moglie di Fulvio Collovati. Su Instagram ha pubblicato diversi scatti, tra cui uno molto curioso. «A Napoli risolvono rapidamente qualsiasi problema…», ha scritto. Il riferimento è ad alcuni cartelli incrociati nel centro storico napoletano. “Ecco l’ottava meraviglia del mondo”, recita uno. Sotto compare: “Fermatevi per ammirare le meraviglie di Napoli”. E poi c’è “Università stradale matematica d’Italia” che si abbina a “Si consegna laurea al momento”. Ma negli ultimi giorni Caterina Collovati è stata anche Ponza, che l’ha lasciata senza fiato per i suoi colori. «Avevo le matite colorate in borsa… Mi sono emozionata», ha scherzato lei commentando il panorama. Quando lascia lo smartphone invece preferisce leggere: «D’estate adoro leggere libri. Leggere é uno dei piaceri della vita. Abbandonate gli smartphone, per abbandonarvi alla lettura».

CATERINA COLLOVATI E LA DIFESA DI VALENTINA PIVATI

Ma Caterina Collovati nei giorni scorsi ha detto la sua anche sulla vicenda che ha visto protagonista Valentina Pivati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era finita al centro delle polemiche per una richiesta ad un ristorante. L’influencer aveva chiesto se era possibile cenare gratis presso la struttura in cambio di pubblicità, con il proprietario del ristorante che ha preferito pubblicare la conversazione sui social. E così sono piovute critiche alla Pivati, strenuamente difesa dai suoi “colleghi” e appunto da Caterina Collovati, tra gli altri. «Differenze tra @valentinapivati e il ristorante di #mazaradelvallo, il Principe…tal dei tali. Lei garbata ed educata, loro principi de che? Forse di scostumatezza. Pubblicare un messaggio privato: una triste carognata. #influencer #ristorantidaevitare #nonsifa», il commento della moglie di Fulvio Collovati sul suo account Instagram. E anche lì si è acceso il dibattito.

