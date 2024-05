Caterina Collovati: “Quando mio marito Fulvio passò all’Inter mi riempirono di insulti”/ “Periodo difficile…”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata impreziosita dalla presenza di una coppia che, ormai da decenni, condivide l’amore senza conoscere accenni di crisi. Stiamo parlando di Caterina e Fulvio Collovati; lei giornalista, conduttrice e personaggio televisivo. Lui ex calciatore ma soprattutto icona della nazionale italiana con la quale è riuscito a coronare il grande sogno di vincere il Mondiale nell’82.

L’intervista di Caterina Balivo è stata incentrata principalmente su temi di coppia con aneddoti che hanno confermato la bellezza del rapporto tra Caterina e Fulvio Collovati. “Con me ha capito che non poteva avere solo una storia, ci siamo conosciuti quando doveva essere premiato per il Mondiale, non amavo il calcio allora e quindi non sapevo chi fosse”, inizia così la conduttrice, con l’ex calciatore che ha confermato: “La cosa che mi ha colpito di più è che non capiva nulla di calcio, non sapeva nulla; quella cosa mi attraeva. Inizialmente però ai miei genitori non avevo detto nulla e a lei questa cosa dava fastidio…”.

Fulvio Collovati: “Mia moglie Caterina ha la testa dura, la amo per questo…”

Proseguendo nell’intervista di coppia, Fulvio Collovati ha raccontato come sua moglie Caterina Collovati abbia avuto un’influenza decisamente positiva sia sulla sua carriera calcistica che nella quotidianità. “Ha contribuito a darmi tranquillità e serenità, soprattutto credendo in me stesso perchè io da buon friulano ero molto chiuso…”. La conduttrice ha però ricordato come per un periodo dovette sopportare le ingiuste critiche e offese da parte del tifo calcistico: “Io ho anche lasciato il tema calcistico un po’ perchè mi insultavano, ricevevo solo quelli durante la sua carriera. Passo dal Milan all’Inter e a quei tempi trasferimenti di questo tipo erano molto difficili, quello poi era un periodo brutto per i rossoneri che andarono in Serie B per il ‘caso’ scommesse… Quindi me ne dissero di tutti i colori”.

Fulvio Collovati ha raccontato di aver reagito con professionalità alle circostanze raccontate da sua moglie Caterina Collovati, lasciandosi andare anche ad un commento denso d’amore. “Io feci il professionista, cercai di non dire niente. Se le dissi di stare a casa? Lei ha la testa dura e non ha la personalità di una che si nasconde, io la amo per questo…”. A proposito dell’esperienza al Mondiale, la conduttrice ha invece raccontato il punto di vista delle moglie di quei grandi campioni che alzarono la coppa: “Facevamo gruppo, ci trasferiamo a Madrid per seguire il Mondiale, ogni partita poteva essere l’ultima, era un periodo difficile e in cui le mogli era meglio non si facessero vedere, lo stesso Bearzot non voleva… Io invece le fomentavo tutte: ‘Ma quale casa? Andiamo!’. Poi eravamo tutte donne molto sveglie, eravamo tutte amiche e spesso ci sentiamo ancora.











