Caterina Collovati/ “Sono positiva al Covid e la paura mi assale”

«State attenti, è un virus molto cattivo», questo il monito di Caterina Collovati dopo aver annunciato di essere risultata positiva al coronavirus, oggi la giornalista è tornata sulle sue condizioni d salute ai microfoni di Storie italiane. «Oggi sono in ottava giornata, devo dire che nonostante tutto per fortuna il tempo vola, anche se sono chiusa in casa in camera da letto. Ma il senso di paura ti resta», ha esordito Caterina Collovati, evidenziando in seguito: «Io ho avuto dei sintomi blandi, martedì scorso avevo dei dolori atroci e lancinanti alla schiena, un po’ di febbre e così ho fatto il tampone rapido. La prima cosa che ti assale è la paura di quelle informazioni che abbiamo, il rischio di un cambio di situazione all’improvviso, quel saturimetro che devi provare tre volte al giorno, la temperatura che deve rimanere sotto controllo». Nonostante la guardia alta per evitare il contagio da Covid-19, Caterina Collovati è stata colpita dal virus e per questo ha voluto mandare un messaggio a tutti i telespettatori: «Io per il momento non so quello che può succedere, sono seguita molto bene, chiedo molti consigli al professor Bassetti. Ma può succedere a chiunque, io ero tra le più attente e tra le più fissate, facevo il tampone molecolare ogni settimana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA