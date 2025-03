Caterina Collovati a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino ha parlato del possibile vincitore del Grande Fratello. A sei mesi dall’apertura della fatidica porta rossa cresce l’attesa per la finalissima del GF che si terrà lunedì 31 marzo 2025 e decreterà il vincitore di questa controversa edizione del reality show di Canale 5. La giornalista ed opinionista durante il consueto appuntamento dedicato al GF ha parlato del papabile vincitore schierandosi senza remore a favore di Helena Prestes, la modella brasiliana che tanto ha fatto discutere fuori e dentro la casa.

Il percorso di Helena ha conquistato tutti, in particolare il pubblico che dopo l’eliminazione a sorpresa dalla casa ha aperto una petizione per farla rientrare nella casa spingendo la grande macchina del GF a lanciare un televoto flash per far rientrare alcuni concorrente eliminati nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Caterina Collovati si schiera a favore di Helena Prestes vincitrice

L’ingresso di Helena Prestes nella casa del Grande Fratello era tra i più richiesti e alla fine la modella brasiliana è stata scelta dal pubblico con più del 60% delle preferenze. Con il ritorno di Helena gli equilibri all’interno della casa sono stati nuovamente messi a dura a prova, anche se la modella ha dimostrato una crescita personale importante anche grazie all’inizio di una bellissima storia d’amore con Javier Martinez.

Ora a poche settimane dalla finale è partito il toto-nomi sul papabile vincitore di questa edizione e in tanti hanno scelto il loro preferito. Tra questi c’è anche Caterina Collovati che a Mattino Cinque ha dichiarato: “a mio avviso potrebbe vincere Lorenzo e lo dico anche con dispiacere, non mi è piaciuto il percorso e i modi, ma dovrebbe vincere Helena perchè veramente è quella che ha un percorso difficile”. Il percorso di Lorenzo è stato sicuramente discutibile, ma essendo il primo finalista può contare su una fanbase molto forte. Sarà lui a trionfare oppure la Collovati ci ha visto giusto con Helena? Da che parte state?

