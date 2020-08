Caterina Collovati Vs Arisa/ “La foto in costume? Pube sbattuto in faccia al lettore”

Pochi giorni fa Arisa ha pubblicato su Instagram una foto che ha scatenato non poche critiche. La cantante negli ultimi tempi sta postando suoi scatti in costume, dimostrando anche di non aver affatto timore di mostrare qualche imperfezione fisica o ‘chilo in più’ rispetto ai canoni di Instagram. L’ultima, però, è sembrata ‘too much’ anche ad alcuni fan. Tra coloro che proprio non hanno apprezzato lo scatto di Arisa c’è anche Caterina Collovati che ha deciso di dire la sua con un post pubblicato sui propri canali social, Facebook e Instagram. La giornalista ha palesato il suo disappunto, motivandolo sottolineando che il suo commento non ha nulla a che vedere con il body shaming, ma con il buon gusto che, in quest’occasione, sarebbe dunque mancato alla nota artista.

Caterina Collovati punge Arisa: “fuori luogo”

“Ha fatto molto discutere questa foto di Arisa.” ha allora esordito Caterina Collovati, condividendo la foto della cantante in questione. Così ha detto la sua: “Penso che il politically correct abbia rimbambito un po’tutti. Quante chiacchiere inutili il movimento body positivity e balle simili, che noia.” Così ha concluso con tono pungente: “Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i simpatici rotolini di ciccia di Rosalba Pippa in arte Arisa. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che trovo fuori luogo.” Un post che ha ottenuto molti commenti che si sono detti concordi con la sua analisi: “Hai perfettamente ragione, squallido!!”, ha scritto un utente, “Della serie bene o male, purché se ne parli. Cara signora Arisa, si dedichi al canto che le è più congeniale.” ha aggiunto un altro ancor più severo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA