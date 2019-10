Caterina Collovati vs Diletta Leotta/ “Preferisce essere guardata che ascoltata”

«Se ti interessa il calcio ascolti le mie parole, altrimenti mi guardi»: Caterina Collovati non ha per niente condiviso queste parole di Diletta Leotta, l’intervista rilasciata al tabloid britannico The Sun ha acceso un grande dibattito. Dopo la presa di posizione del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, è la giornalista e moglie di Fulvio Collovati a mettere nel mirino il volto di Dazn: «Io dico che se una giornalista va allo stadio così agghindata preferisce essere guardata piuttosto che ascoltata», le sue parole su Facebook. Il post ha raccolto decine di mi piace e di commenti, la gran parte di questi si schierano dalla parte della Collovati: «Non ha ancora capito che allo stadio i protagonisti sono gli atleti», «Credo proprio che tu abbia ragione», «Io preferisco essere ascoltata e apprezzata per quello che dico non per la mia immagine».

CATERINA COLLOVATI VS DILETTA LEOTTA. E SPUNTA PAOLA FERRARI…

C’è un altro commento al post di Caterina Collovati che non è passato inosservato a nessuno. Parliamo della replica di Paola Ferrari, che già in passato si è scagliata contro Diletta Leotta: «Brava Caterina. Siamo tornati indietro di 20 anni a causa di questo». Come dicevamo, la giornalista Rai recentemente non aveva speso parole al miele per l’ex volto di Sky e in un’intervista a Chi era stata netta: «La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò». Arriverà la replica di Diletta? Non ci resta che attendere…





