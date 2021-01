Caterina Collovati Vs Jo Squillo: “Brutto esempio”/ Lite a Pomeriggio 5: “Moralista!”

Si parla di Vip in vacanza a Dubai durante le restrizioni e della polemica legata anche alla mancata quarantena di alcuni di questi al ritorno dal proprio soggiorno all’estero. In studio, nel mirino delle critiche, è arrivata Jo Squillo che ha trascorso alcuni giorni a Dubai, postandone alcuni scatti. “Un viaggio di lavoro” precisa, non una vacanza. “Io ero a Dubai per lavoro che è poi quello che faccio da 30 anni, ho una trasmissione televisiva, produco programmi, sono andata a registrare due puntate… poi sono una cantante… Ho seguito tutte le regole, ho fatto il tampone in entrata e in uscita” ha spiegato la cantautrice, suscitando la reazione di Caterina Collovati. “Ora l’elenco del tuo lavoro ci sta bene, ma proprio tu che sei così vicina a tematiche sociali e importanti, forse dovevi avere la sensibilità di non postare.” ha fatto notare alla Squillo.

Jo Squillo e Caterina Collovati, scoppia lo scontro a Pomeriggio 5 per il viaggio a Dubai

Parole che hanno però fatto infuriare Jo Squillo, che ha sottolineato di aver fatto tutto nel pieno rispetto di norme e regole: “Moralismo! L’Italia oggi è in fallimento e il vero problema è questo. Io ho fatto ciò che potevo fare… Che populismo!” lo sfogo dell’ospite, alla quale la Collovati ha risposto “Il brutto esempio è il tuo. Se è vero che esiste una libertà esiste anche un’attenzione! Ci sono anziani che sono stati costretti alla solitudine!” le ha ricordato. La cantante, sbalordita dalle parole della Collovati, ha così concluso: “Ma tu sei fuori! Il tuo moralismo supera la realtà!”



