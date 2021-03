Caterina Collovati Vs Maria Monsè/ “Foto hot con la figlia Perla? Che squallore”

Siamo ormai alla frutta oppure ognuno è libero di fare quello che vuole? Il punto e la diatriba continua sempre su questo punto e lo stesso è successo ieri pomeriggio quando è andata in scena l’ennesima ospitata trash di Maria Monsè a Pomeriggio5 non prima di aver postato una foto su Instagram in cui si mostra in un costume striminzito, lo stesso che lascia indossare a Perla Maria con la quale posa seno a seno ammiccando alla telecamera. E’ proprio questo lo scatto messo in evidenza oggi da Caterina Collovati che postando la foto insieme a quella del marito di Maria Monsè ha rilanciato il messaggio lanciato dall’attrice sottolineandole lo squallore e ricevendo l’appoggio dei suoi fan e anche degli utenti che la seguono tutti i giorni. Alcuni, però, le hanno fatto notare che forse una persona è ancora libera di fare quello che vuole, ma dove sta il confine tra questo e l’esibizionismo?

Caterina Collovati attacca Maria Monsè per le sue foto hot con la figlia minorenne Perla Maria

In particolare, Caterina Collovati lancia il suo appello tirando in mezzo qualcuno che sia “capace di fermare queste barbarie” e poi sottolinea: “Una madre che si espone mi suscita una sensazione sgradevole, ma se nell’esposizione coinvolge anche la figlia minorenne, ancora innocente, mi domando a che punto di squallore siamo arrivati.

E se a tutto ciò partecipa anche un padre il disagio che si prova è sconcertante..”. I commenti a suo favore non sono mancati ma tutto questo parlare alla fine, è proprio l’obiettivo di Maria Monsè che nelle sue storie è felice di essere “chiamata da tutti” dopo la sua partecipazione a Pomeriggio5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA