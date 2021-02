Caterina Collovati Vs Taylor Mega: “Incosciente”/ “All’estero col covid? Pericolosi!”

Taylor Mega nel mirino delle polemiche, ancora una volta. L’influencer, ospite di Barbara D’Urso in collegamento a Pomeriggio 5, viene attaccata nuovamente per i suoi viaggi all’estero. Viaggi che lei, ribadisce, sono assolutamente legati al suo lavoro e non di piacere (o comunque non del tutto). “Io sono a Dubai non solo per filmare il promo del mio brand ma anche per internazionalizzarlo”. Non le crede affatto Caterina Collovati che infatti la attacca: “Avete imparato un nuovo verbo, internazionalizzare, si vede che è un verbo dell’ultima ora. Ho capitolo solo che siete veramente pericolosi, anche perché siamo in una situazione difficile con tutte le varianti che stanno uscendo. Siete degli incoscienti da cui bisogna dissociarsi!”

Roberta Beta difende Taylor Mega e litiga con Caterina Collovati

A difendere Taylor Mega ci pensa però Roberta Beta. L’ospite di Barbara D’Urso se la prende con Caterina Collovati ma anche con Raffaello Tonon per gli attacchi fatti all’influencer: “Non si fanno gli attacchi così senza senso, lei può fare ciò che vuole ma deve essere in sicurezza, fare la quarantena. Lì poi sono severissimi, fanno tutti i controlli.” Parole che non servono però a fermare lo scontro tra la Collovati e la Mega, anzi, scatena la lite anche tra Caterina e Roberta Beta che invita la collega a “stare zitta”, scatenando la sua ira.



