Caterina da Cremona è esistita davvero?/ “Leonardo da Vinci la chiedeva come modella”

Cresce la curiosità attorno alla musa di Leonardo Da Vinci ovvero Caterina da Cremona

Caterina da Cremona, la musa di Leonardo Da Vinci è davvero esistita oppure no? Dopo la prima puntata della serie kolossal campione d’ascolti di Rai1 in tanti hanno cominciato a cercare informazioni e curiosità su questa donna interpretata nella fiction da Matilde De Angelis. A fornire qualche ulteriore dettaglio su questa misteriosa figura femminile ci ha pensato il produttore Luca Bernabei che ha dichiarato: “noi facciamo serie tv non documentari. Ci siamo ispirati a fonti vere, ma poi gli sceneggiatori hanno avuto la necessità di inventare qualcosa su una vita che ha molti punti oscuri. La storia di Caterina da Cremona, ad esempio, è vera perchè ci sono dei contratti in cui Leonardo la chiedeva come modella. Noi abbiamo pensato che lei fosse la sua musa ispiratrice e abbiamo tessuto nella trama vera alcuni elementi di finzione”. Sta di fatto che sono davvero pochissime le informazioni su questa donna: mancano fonti storiche su chi fosse davvero Caterina da Cremona e sopratutto se è esistita davvero oppure no.

Leonardo Da Vinci vs fiction/ Ha ucciso Caterina Da Cremona? Le inesattezze storiche

Caterina da Cremona esistita oppure no?

Tantissimi sono i dubbi circa Caterina da Cremona, la musa ispiratrice di Leonardo Da Vinci. La donna è stata amica, confidente, musa, ma anche complice del geniale artista toscano, ma su di lei si conoscono davvero pochissime informazioni che non sciolgono i dubbi sulla sua possibile esistenza oppure no. Una Caterina di sicuro c’è stata nella vita dell’artista e si tratta di Caterina di Meo Lippi, conosciuta come Caterina Buti Del Vacca. Si tratta della madre, la cui vita però è ancora oggi avvolta nel mistero visto che c’è chi dice che sia proprio lei la famosa Monna Lisa del celebre ritratto custodito al Museo Louvre di Parigi. Naturalmente tanti sono i misteri sulla vita di Leonardo e altrettanti sono legati alle donne che gli ruotavano intorno. Misteri ancora oggi da chiarire.

