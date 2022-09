Caterina e Biagio, il divieto di Uomini e Donne sul matrimonio/ Ex dama svela tutto: “Si sono sposati ma…”

Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sono sposati: il ‘divieto’ della redazione di Uomini e Donne

Pochi giorni fa un’altra coppia nata nello studio di Uomini e Donne è convolata a nozze. Caterina Corradino e Biagio Buonomo sono diventati marito e moglie lo scorso 5 settembre, coronando l’amore nato durante la loro permanenza nel parterre del trono Over. Ciò che però ha stupito molti fan del programma è stata l’assenza di foto e video dell’attesa cerimonia. Tra gli invitati alle nozze non sono mancati volti noti di Uomini e Donne come Barbara De Santi, Cristina Incorvaia e Pamela Barretta.

Rosa Perrotta: "Crisi con Pietro Tartaglione? Vado dallo psicologo"/ "Fare la mamma e la compagna è dura"

Quest’ultima ha postato qualche immagine con le amiche ex dame e del suo abito ma nulla delle nozze, sposi e location compresi. Perché? Una domanda che è stata posta proprio alla Barretta quando, nelle ultime ore, ha deciso di rispondere su Instagram alle domande di alcuni follower.

Pamela Barretta spiega perché non ci sono foto delle nozze di Caterina e Biagio

A chi allora le ha chiesto perché non ci siano foto o video del matrimonio di Caterina Corradino e Biagio Buonomo, Pamela Barretta ha risposto spiegando di non poter pubblicare nulla a causa di un ‘divieto’ imposto dalla redazione di Uomini e Donne: “Il matrimonio di Caterina e Biagio lo vedrete non appena ricomincia il programma Uomini e Donne. Quindi non potevamo pubblicare nulla”. Le immagini delle nozze dunque andranno in onda esclusivamente su Canale 5 prossimamente. La Barretta ha comunque anticipato che la cerimonia è stata tanto bella quanto commovente: “Il matrimonio è andato benissimo, è stato tutto molto emozionante e bello ma, come vi ho già detto, non posso dirvi nulla.” ha concluso.

Federica Aversano dà una chance a Riccardo Guarnieri/ A Uomini e donne, é 2 di picche

LEGGI ANCHE:

Maria Tona: "Sono rifatta. Non rinuncio alla mia bellezza"/ "A Uomini e Donne..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA