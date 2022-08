Caterina e Sabina Guzzanti sorelle Corrado/ “Fratello molto presente: da piccola…”

Questa sera Rai 1 torna ad omaggiare il genio di Gigi Proietti, scomparso quasi due anni fa nel novembre 2020, riproponendo lo show “Cavalli di battaglia”: un nome che è tutto un programma dato che lo spettacolo, andato in scena nel 2017 presso il Teatro Versi di Montecatini Terme, aveva visto l’istrionico attore romano proporre il meglio del suo repertorio duettando però con amici e colleghi di una vita. Nella puntata che andrà in onda stasera ad affiancare, tra gli altri, l’indimenticato Proietti coi suoi ‘cavalli di battaglia’ ci sarà anche Corrado Guzzanti. E l’occasione è propizia per scoprire qualcosa in più di una delle più importanti famiglie di comici italiane…

La talpa torna in tv/ Maria De Filippi: "Ora faccio chiarezza..."

…scoprendo qualcosa in più di Caterina e Sabina, le sorelle di Corrado. Ma andiamo con ordine: sorelle dell’autore e attore classe 1965, Sabina (la primogenita di casa, nata nel 1963) e Caterina (1975) hanno visto sovente la propria carriera intrecciata con quella del fratello. Tuttavia se Sabina era già conosciuta sul finire degli Anni Ottanta, con ospitate sia in Rai sia in Mediaset, per poi acquisire notorietà col programma diventato di culto de “La tv delle ragazze”, Caterina invece si è fatta conoscere partecipando a uno degli show comici più innovativi degli ultimi vent’anni ovvero quel “Pippo Chennedy Show” che vedeva Serena Dandini alla conduzione e Corrado Guzzanti dominare la scena con i suoi sketch.

Paolo Guzzanti/ "Mio figlio Corrado? Ho un solo rimpianto..."

SABINA E CATERINA GUZZANTI, CHI SONO LE SORELLE DI CORRADO? UNA FAMIGLIA DI COMICI E…

Una dote per la comicità e anche per la scrittura satirica (politica e non) pungente insita nel dna di casa Guzzanti: così si potrebbe sintetizzare la vita di Sabina e Caterina, anche se le due donne hanno preso nel corso degli anni percorsi diversi. La più piccola figlia di Paolo, politico di lungo corso, comincia coi due fratelli maggiori per poi affrancarsene pian piano e dando vita a ‘maschere’ diventate indimenticabili; di recente, invece, ha partecipato all’edizione 2021 di “LOL – Chi ride è fuori”. Di Sabina, invece, sarebbe difficile sintetizzare in poche righe la carriera artistica tra televisione, teatro, cinema e impegno dal punto di vista politico e civile: segnaliamo, tuttavia, lo scorso anno l’uscita del romanzo, a metà tra distopia e umorismo, intitolato “2119. La disfatta dei Sapiens”, romanzo d’esordio della Guzzanti tra filosofia e profezie che sembrano più che altro anticipazioni del futuro che ci aspetta.

Corrado Guzzanti/ "LOL mi ha fatto venire voglia di tornare in tv e a teatro"

Qual è invece il rapporto delle sorelle Guzzanti con Corrado? “Lui è stato sempre un fratello molto presente” aveva raccontato una volta Caterina parlando all’Huffington Post del successo di “Boris” 13 anni dopo: “Con lui sono cresciuta ed è quello con cui ho passato la maggior parte della mia infanzia e adolescenza” aveva rivelato Caterina, spiegando anche che era Corrado che l’andava a prendere a scuola e che, avendo fatto tante cose assieme nel corso degli anni, ancora oggi sono “legatissimi”. Infine una curiosità: dalla stessa intervista emerge come le due sorelle abbiano interpretato, a distanza di tanto tempo, due Ministre dell’Istruzione molto criticate: Sabina aveva reso una straordinaria versione della Gelmini, mentre è toccato a Caterina ironizzare sulla Azzolina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA