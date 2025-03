Caterina Ferioli, chi è e carriera: il debutto al cinema ne Il fabbricante di lacrime

Nuova settimana in compagnia de La volta buona e quest’oggi, lunedì 17 marzo 2025, saranno numerosissimi gli ospiti che si racconteranno su Rai 1 ai microfoni della padrona di casa Caterina Balivo. Tra questi troviamo Caterina Ferioli, tra le protagoniste della fiction Rai Belcanto in cui interpreta il ruolo di Antonia (qui le anticipazioni dell’ultima puntata in onda stasera). Caterina è una giovanissima attrice: nata a Bologna nel 2003, dopo aver studiato musical ha iniziato la sua carriera a Milano come modella.

Parallelamente all’attività sulle passerelle ha anche approfondito la sua passione per la recitazione, studiando presso la scuola del Teatro Colli. Passione che si è sviluppata con maggior forza nel corso degli anni, quando si è resa conto che diventare attrice era forse la sua principale vocazione. E così, nel 2023 è arrivata la grande occasione quando è stata scelta da Alessandro Genovesi come protagonista de Il fabbricante di lacrime nei panni di Nica, una bambina rimasta orfana in seguito alla morte dei genitori per un incidente automobilistico.

Caterina Ferioli, Belcanto e la vita privata: ha un fidanzato?

Caterina Ferioli ha così fatto il suo grande debutto al cinema con il primo ruolo da protagonista. Quest’anno, invece, è arrivata un’altra bella opportunità per la sua carriera, quando è entrata nel cast della nuova fiction televisiva di Rai 1 Belcanto, al fianco della protagonista Vittoria Puccini. Nella serie interpreta Antonia, sorella di Carolina e figlia di Maria, che viene spinta proprio dalla madre ad ottenere il successo come cantante lirica a Milano.

Capitolo sentimentale, riguardo la vita privata di Caterina Ferioli non si conoscono molte informazioni: in parallelo al grande successo da attrice, infatti, scorre una sfera personale e amorosa molto riservata e poco incline a finire sotto i riflettori della cronaca rosa. Non sappiamo infatti se abbia un fidanzato o se sia single, lei stessa anche sui social preferisce dare spazio a contenuti inerenti alla sua carriera conservando su di sé un velo di privacy.

