Caterina Ginzburg moglie Mario Calabresi/ Le due figlie e l’attività culturale

Il giornalista Mario Calabresi è felicemente sposato con Caterina Ginzburg, nipote della scrittrice Natalia. I due hanno avuto due figlie gemelle. Di recente lei ha fatto parlare di sé perché è considerata favorita alla successione di Maurizia Rebola nel ruolo di direttore del Circolo dei Lettori di Torino. Entro la pausa natalizia si dovrebbe conoscere il nome, visto che il bando è stato già chiuso, e la commissione ha cominciato a esaminare i curricula arrivati. Tra le ipotesi si sta facendo strada quella appunto della moglie di Mario Calabresi. Nata a Roma e cresciuta a Bologna, dove a vent’anni è stata anche consigliera comunale, ha vissuto a New York, mentre è a Torino da una decina d’anni. Caterina Ginzburg vanta una lunga esperienza nella comunicazione pubblica e istituzionale, oltre che nell’organizzazione culturale. Ad esempio, ha dato il suo contributo alla fondazione di “Xkè? Il laboratorio della curiosità”, un progetto didattico avviato nel 2011 con la Fondazione per la Scuola e Compagnia di San Paolo.

CATERINA GINZBURG, CHI È MOGLIE MARIO CALABRESI

Ma Caterina Ginzburg è anche giornalista, come suo marito Mario Calabresi, docente ed è pure un nome rilevante a livello culturale. Recentemente è stata, ad esempio, confermata nel Cda del Teatro Stabile di Torino su designazione del ministero dei Beni culturali. Proprio il Teatro Stabile di Torino ha nel suo sito ufficiale il curriculum vitae di Caterina Ginzburg, da cui si apprende che si è laureata in Lettere e filosofia nel 1994. Ha vissuto e lavorato a Roma, anche come ufficio stampa di partiti, sindacati e istituzioni, prima di trascorrere tre anni a New York, dove ha seguito corsi universitari e di perfezionamento della lingua ed è diventata mamma. Dal 2009 è invece a Torino. Qui ha messo tutte le sue conoscenze, professionalità e talenti acquisiti in vent’anni di lavoro a disposizione di progetti didattici per le scuole. Nel corso degli ultimi anni si è occupata anche di alcuni volumi di testimonianze relative ad alcuni progetti di responsabilità sociale per Ferrero e alcuni contenuti in tema di CSR per Ferrero in Expo. Ma Caterina Ginzburg ha anche insegnato in qualità di tutor al Master di giornalismo dell’Università di Torino.

