Caterina Guzzanti/ “Quarantena? Alternato depressione ad euforia, fatturare zero..”

Anche Caterina Guzzanti fa i conti con quello che abbiamo vissuto in questi due mesi e di quanto sia complicato adesso ripartire e trovare un equilibrio in attesa della ripartenza vera e propria, ripartenza che per il suo settore sembra tardare ad arrivare perché è sicuramente una delle categorie più a rischio e con le spalle al muro. Caterina Guzzanti è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, per raccontare la sua quarantena e la sua ripartenza dicendosi spaventata da un lungo periodo a fatturato zero e non solo per lei ma anche per tutti coloro che lavorano nel settore: “Mi auguro che la data del 15 giugno si riferisca alle arene e agli spazi all’aperto, al cinema a giugno già non ci va nessuno, figuriamoci adesso. Credo che sui film in uscita ci sia una lista d’attesa lunghissima e non so quanto il pubblico sarà felice di chiudersi dentro a una sala, nonostante le distanze. Sui teatri per esempio è assurdo che si dica che si riapre il 15 giugno, non c’è ancora un protocollo di sicurezza per i lavori sul palcoscenico. Non credo che qualcuno andrà a vedere attori che si girano attorno con una mascherina”.

CATERINA GUZZANTI TRA QUARANTENA E L’OMBRA DELLA PAURA SULLA RIPARTENZA

A quanto pare Caterina Guzzanti non vede ancora la luce in fondo al tunnel della sua professione ma riguardo alla quarantena ammette che lei, come milioni di italiani, di aver alternato alcune fasi di euforia, in cui era pronta a fare di tutto, a quelle della depressione per un incubo lungo due mesi: “Mi ha lasciato un certo equilibrio interiore, anche se ho alternato ondate di depressione ed euforia, come se avessi una sindrome bipolare. Vorrei laurearmi in ingegneria genetica…Ho iniziato a studiare lo spagnolo, ho fatto due lezioni e poi ho lasciato stare. Poi mi sono abbastanza rasserenata, mi fa impressione parlarne al passato..”. Riguardo alla sua famiglia di attori e di comici poi rivela che chi pensa che in casa ci si comporti come sul palco si sbaglia e di grosso: “Siamo una famiglia normalissima, non ci mettiamo a fare i giullari, ma neanche nella vita in generale, lo facciamo per lavoro. Molte persone che fanno questo lavoro in realtà sono molto riservate, ci sono tanti esibizionisti ma anche persone molto timide”.



