Caterina Maria e Pietro Maria, i figli di Giusy Buscemi/ La scelta dei nomi

La vittoria a Miss Italia ha rappresentato spesso un trampolino di lancio per diverse ragazze che sono poi riuscite a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. E Giusy Buscemi, incoronata reginetta nel 2012, ne è uno degli esempi più recenti. La bella siciliana, infatti, è una delle giovani attrici più apprezzate, approdata da poco nel cast della fiction campione di ascolti “DOC – Nelle tue mani“. A renderla orgogliosa, però, c’è anche la famiglia che è riuscita a costruire con il marito, il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di “Don Matteo“.

Nonostante la giovane età, i due hanno già due figli, Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, arrivato l’anno dopo. In passato la ventisettenne aveva dichiarato di voler avere addirittura otto figli, ma almeno per ora sembra essersi fermata.

Caterina Maria e Pietro Maria: perché i figli di Giusy Buscemi si chiamano così

Entrambi i figli di Giusy Buscemi, pur essendo di sesso diverso, hanno una caratteristica in comune: Maria come secondo nome. Non si tratta di una scelta casuale, ma voluta proprio dall’ex Miss Italia in accordo con il marito.

E’ stata lei stessa a spiegarne la motivazione: “Non è casuale. È una benedizione speciale che abbiamo voluto dare ai nostri figli, dedicandola proprio alla Madonna. La Fede è un valore per me, ma è un valore anche per mio marito, che guarda caso si chiama Jan Maria. La Vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono” – aveva detto in un’intervista al settimanale ‘Intimità’.

L’arrivo dei bambini ha permesso loro di cementificare ulteriormente un rapporto che era già solidissimo. Nonostante questo, la coppia fa il possibile per tenere viva la passione e organizzare dei momenti da dedicare l’uno all’altra.

