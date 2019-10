Caterina Murino è Teresa/ La nuova attrice de L’Isola di Pietro 3, farà innamorare i fan e non solo…

Caterina Murino interpreterà la prossima fiamma del protagonista dell’Isola di Pietro 3?

Caterina Murino entra a far parte della fiction di Canale 5 grazie al ruolo di Teresa, madre di due figli e ancora provata dalla perdita del marito. La tragedia le ha prosciugato ogni energia e l’ha lasciata a combattere con una depressione più che pesante. I figli Ilaria e Stefano rappresentano una fonte d’amore, ma spesso e volentieri sono proprio i due ragazzi ad occuparsi di Monica e non viceversa. La Murino inoltre diventerà centrale per uno dei casi che interesseranno Carloforte, un mistero che riguarderà proprio i suoi figli. Secondo le anticipazioni, i due ragazzi finiranno all’interno di un’indagine di polizia. Per quale motivo? Purtroppo sappiamo solo che sarà proprio in questo particolare momento che Teresa dovrà affrontare una nuova sfida che le richiederà di fare appello a tutto il coraggio che ha mai avuto. Non sarà però da sola a combattere: Pietro la prenderà presto a cuore e fra i due nascerà un rapporto speciale. Si tratta solo di amicizia o qualcosa di più? Forse dovremo aspettarci scintille: “Pietro avrà qualche momento di cedimento”, ha detto Gianni Morandi a Sorrisi parlando del legame che unirà il suo personaggio a quello della Murino.

Caterina Murino, L’Isola di Pietro 3: una vera e propria famiglia

Caterina Murino ha trovato una vera e propria famiglia grazie all’Isola di Pietro 3. L’attrice è riuscita a legare con diversi attori della fiction, soprattutto quelli che come lei sono entrati nel cast solo quest’anno. “Ci risiamo. Tutto è terminato, anche questo set! Grazie amici cari, ci siamo proprio divertiti. Spero di rivederci tutti insieme presto… chissà dove!”, ha scritto lo scorso settembre in un post. “P.s. Foto prima del dramma”, aggiunge parlando di un episodio misterioso. Forse per via di una tazza di caffè rovesciata, vista l’emoji a forma di tazzina che accompagna questa sua frase? Clicca qui per guardare la foto di Caterina Murino. Il mese di ottobre tra l’altro si sta rivelando vincente per l’attrice. Non solo per via del suo debutto nella fiction di Canale 5, ma anche per il Galtellì Literary Prize che ha ricevuto in questi giorni. Un premio speciale ricevuto dalla giuria, per via della sua “attività di valorizzazione della figura di Grazia Deledda attraverso il teatro. In particolare, cito lo spettacolo Canne al vento”, ha detto la presidente Neria De Giovanni.

