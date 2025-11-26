Caterina Murino a La Volta Buona, la celebre attrice si racconta dalla nascita del primo figlio agli aneddoti professionali.

Dal ruolo di ‘Bond Girl’ alle ultime novità riguardanti la sua vita privata, Caterina Murino si racconta a La Volta Buona partendo proprio dalla gioia immensa di qualche settimana fa quando ha finalmente realizzato il sogno della maternità. “Mio figlio ora ha 3 mesi, sta benissimo ed è meraviglioso”, queste le parole dell’attrice con occhi ovviamente luccicanti e un sorriso stampato sul volto che è letteralmente contagioso oltre che sintomatico di felicità assoluta.

La nascita del primo figlio – avuto con il compagno Edouard Rigaud – ha investito Caterina Murino di ulteriore luce come si evince dalle sue stesse parole nel salotto di Caterina Balivo: “Lui è veramente un angelo caduto dal cielo, in tutti i sensi, ora che sono tourneè lo porto sempre con me ed è una cosa meravigliosa”. Parole al miele da neo mamma che toccano il cuore di tutti, compresa Caterina Balivo che tra l’altro ha un aneddoto in comune con l’attrice, svelato proprio da quest’ultima. “E’ la prima volta che vengo qui da mamma e tra l’altro io e te abbiamo fatto un film insieme 20 anni fa… Solo che non è mai uscito!”.

Caterina Murino a La Volta Buona: “Gli esordi a Passaparola? Avevo un contratto di 5 mesi e…”

Dalla gioia della maternità al successo sul set, Caterina Murino a La Volta Buona si racconta anche dal punto di vista professionale e prima di addentrarsi nei prossimi impegni tra grande schermo e teatro svela un retroscena del passato. Lei figurava tra le protagoniste della prima edizione di Passaparola, celebre game show di Mediaset allora condotto da Gerry Scotti. Quella prima edizione però, come raccontato dall’attrice, era una sorta di cantiere aperto e il destino era tutt’altro che scritto. Al punto che, quando le venne proposto il rinnovo, decise di optare per una scelta opposta: “Avevo un contratto di 5 mesi, fino a giugno; mi chiesero di prolungare di un mese e rifiutai; preferivo andare a Londra e continuare come modella e impegnarmi per il teatro”.