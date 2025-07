Caterina Murino, dopo aver tentato invano la via naturale, è ricorsa alla fecondazione in vitro per coronare il sogno della maternità.

La sofferenza talvolta viene ripagata e quel sogno che sembrava irraggiungibile si tramuta in tangibile, concreto: Caterina Murino – storica ‘Bond Girl’ in Casino Royale, ha rivelato di essere incinta. Una gioia incredibile soprattutto dopo i due tentativi culminati in altrettanti aborti spontanei; la natura ingiusta non ha però frenato il desiderio di maternità dell’attrice che con il supporto della medicina è ora prossima a vivere una delle gioie più indescrivibili dell’esistenza.

“Vivo un momento magico”, ha raccontato Caterina Murino – come riporta Tgcom 24 – “Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre” ha poi aggiunto dopo aver spiegato come il supporto della medicina sia stato fondamentale per ovviare ai limiti che la natura sembrava imporle rispetto al suo desiderio di dare alla luce una nuova vita. Ora, grazie alla fecondazione in vitro, è pronta a vivere la vita da mamma e non è minimamente scalfita dalle critiche per l’età.

Caterina Murino e la gravidanza a 47 anni: “Ci si stanca più in fretta, ma c’è più maturità”

“E’ vero che ci si stanca più in fretta ma essere una donna matura può essere un vantaggio”, queste le parole di Caterina Murino a proposito della gravidanza a 47 anni. Nessun vincolo anagrafico, solo la ricetta di un amore che merita di essere vissuto e dedicato ad una nuova vita. Calcoli alla mano, il figlio che porta in grembo vedrà la luce il prossimo novembre e dunque quando l’attrice avrà già compiuto 48 anni. “Mi sento grata e felice”, ha ribadito Caterina Murino che condivide la gioia ovviamente anche con l’attuale compagno: Edouard Rigaud, pronto anche lui a diventare papà.