Caterina Murino è diventata mamma a 48 anni: l'annuncio della nascita del figlio Demetrio Tancredi.

Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta con la nascita del piccolo Demetrio Tancredi, frutto del suo amore con l’avvocato francese Édouard Rigaud a cui è legata da circa 10 anni. Ad annunciare il lieto evento è stata l’attrice pubblicando una dolce foto in cui mostra la mano del piccolo. La nascita di Demetrio Tancredi Rigaud Murino che porta il doppio cognome risale allo scorso 21 agosto ma è stata annunciata dall’attrice solo nelle scorse ore.

“Lithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino il 21/08/2025 alle 18h17. La loro mamma e il loro papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni!”, ha scritto la Murino sui social.