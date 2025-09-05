Caterina Murino è diventata mamma a 48 anni: l'annuncio della nascita del figlio Demetrio Tancredi.
Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta con la nascita del piccolo Demetrio Tancredi, frutto del suo amore con l’avvocato francese Édouard Rigaud a cui è legata da circa 10 anni. Ad annunciare il lieto evento è stata l’attrice pubblicando una dolce foto in cui mostra la mano del piccolo. La nascita di Demetrio Tancredi Rigaud Murino che porta il doppio cognome risale allo scorso 21 agosto ma è stata annunciata dall’attrice solo nelle scorse ore.
“Lithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino il 21/08/2025 alle 18h17. La loro mamma e il loro papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni!”, ha scritto la Murino sui social.
Caterina Murino mamma: così aveva annunciato la gravidanza
Ad annunciate la gravidanza, lo scorso luglio, era stata Caterina Murino in un’intervista alla rivista francese Gala. “Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura”, ha raccontato l’attrice spiegando di aver affrontato un lungo e difficile percorso per la fecondazione in vitro, dopo due aborti spontanei. “Sento di vivere un momento magico”.
Dopo il parto, Caterina Murino non si fermerà ma ricomincerà a lavorare: “A novembre inizio una tournée italiana di quattro mesi con La vedova astuta di Goldoni. Devo assolutamente perdere i chili accumulati in gravidanza per poter entrare nei bustini”. E ha aggiunto: “Non riesco a immaginare di lasciarlo con una tata. Ma dato che lavoreremo tutte le sere, mia madre sarà lì ad aiutarmi“.