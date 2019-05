Caterina, Olivia e Amelia/ Figlie Ettore Bassi: “Tra noi esiste un rapporto sincero”

Si chiamano Caterina, Olivia e Amelia le figlie di Ettore Bassi e hanno ripetitivamente 18, 15 e 6 anni. L’attore ha parlato del loro rapporto nel corso della semifinale di Ballando con le stelle 2019, quando, ripercorrendo il suo “viaggio sorprendente” come genitore di una bambina down, ha commosso pubblico e giuria. Amatissimo sul piccolo schermo e sui social, Bassi negli anni si è conquistato il ruolo di sex symbol. La sua vita, però si divide tra lavoro e famiglia, dove ogni giorno interpreta con successo il suo ruolo più importante, quello di padre. “Credo d’essere un bravo papà”, spiega l’attore in un’intervista concessa a Nuovo Tv. “Partecipo molto alla vita di Olivia e Caterina e Amelia, gioco e studio con loro, le vado a prendere a scuola, cerco di rispondere alle loro domande in modo coerente”.

Ballerino tra i più talentuosi a Ballando con le Stelle 2019, attore tra i più amati dal pubblico italiano: per Ettore Bassi, però il ruolo più importante è quello che interpreta tutti i giorni, quando si occupa con dedizione delle sue tre amatissime figlie, Caterina, Olivia e Amelia: per stare accanto a loro, viaggia spesso tra la Puglia e la Lombardia, cercando di conciliare la vita sul set e quella privata. “Penso che tra noi esista un rapporto sincero”, spiega l’attore a Nuovo Tv. “Ammetto che non è facile perché, essendo tre femmine, sono molto attaccate al papà, il loro con me è un sottile gioco di seduzione”. Ettore Bassi non nasconde inoltre che avere tre figlie è stata per lui una vera e propria sorpresa, una novità con la quale si è dovuto confrontare giorno dopo giorno: “Provengo da una famiglia tutta al maschile – spiega Bassi nel corso dell’intervista – ho due fratelli maschi, così come lo sono i miei cugini, e le mie figlie sono per me una scoperta nuova, tutti i giorni”.

Caterina, Olivia e Amelia, figlie di Ettore Bassi, sono le sue prime fan; ma potrebbero mai seguire le orme del loro amatissimo papà? A rispondere a questa domanda è proprio l’attore, che ammette di essersi già posto una domanda simile in passato. “Mi sono chiesto spesso de da grandi volessero fare le attrici. In realtà non credo di sapere rispondere adesso, tutto è legato al momento in cui me lo chiederanno”. Su una loro possibile carriera nel mondo della recitazione, Ettore Bassi non ha intenzione di opporsi, ma spera di metterle in guardia sulle difficoltà che comporti essere un attore: “Non sono contrario in via di principio – spiega Bassi – ma credo che il lavoro di attore sia ancor più difficile per una donna”. Oggi Ettore Bassi ha divorziato dalla ex moglie e madre delle sue figlie, Angela Riboni: “Noi uomini abbiamo bisogno di una donna che ci porti a incontrare noi stessi e da lì è ricominciato tutto”, spiega l’attore in un’intervista a vieni da Me. “Grazie a questo posso essere un Ettore migliore a cominciare dalle mie figlie”.



