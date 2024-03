Caterina Sylos Labini, sorella Edoardo Sylos Labini/ Dal cinema alla tv: la grande popolarità con Don Matteo

Caterina Sylos Labini, il debutto alla Rai e poi il Drive In

Caterina Sylos Labini è la sorella di Edoardo Sylos Labini, ma anche un’attrice molto acclamata dalla critica e dal pubblico. Conosciamola meglio! Nata a Matera, Carolina è cresciuta a Bari, ma si è poi trasferita a Roma dove ha studiato presso l’accademia Silvio D’Amico arte drammatica. Tra il 1979 e 1980 debutta in Rai come signorina buonasera e successivamente è tra le protagonista della trasmissione cult “Drive In” dove interpreta il ruolo della moglie dell’onorevole Nicola Coccovace. L’attrice inizia la sua carriera dividendosi tra televisione e teatro, ma la grande fama arriva sul grande schermo grazie ai film “Ladri di saponette” e “Stefano Quantestorie” diretta da Maurizio Nichetti. I suoi ruoli le permettono di ricevere due candidature al Ciak d’oro per la migliore attrice non protagonista.

Non solo cinema, tv e teatro, Caterina si fa apprezzare anche in ambito radiofonico recitando in programmi comici o in radiodrammi di ispirazione letteraria. In tv partecipa a tantissime serie di successo tra cui: “Pazza famiglia”, “Un posto al sole” e “Baldini e Simoni”. La grande popolarità arriva tra il 2001 al 2018 quando entra come presenza fissa del cast della serie televisiva “Don Matteo” dove interpreta il ruolo di Caterina.

Caterina Sylos Labini: tra cinema, tv e teatro

La carriera di Caterina Sylos Labini è davvero degna di nota. L’attrice ha lavorato con grandi del cinema italiano, ma anche in ambito teatrale e televisivo. Basti pensare a: Ugo Gregoretti, Michele Serra, Enrico Montesano, Enzo Trapani e Pupi Avati. Non solo, ha recitato anche per il regista Maurizio Nichetti. Per il teatro ha anche scritto alcuni spettacoli di cui è stata anche interprete oltre a proseguire le collaborazioni con registi del calibro di Piera Degli Esposti e Roberto Andò.

Sul grande schermo ha collaborato anche con Davide Ferrario nella commedia Figli di Annibale, ma anche in parti dalle più ampie sfaccettature come in La casa delle donne di Mimmo Mongelli. In tv raggiunge la grande fama e popolarità grazie alla serie “Un posto al sole” e “Don Matteo”.

