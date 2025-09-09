Catherine Boutet, moglie di Riccardo Cocciante: chi è la donna al fianco del grande cantautore dal 1983? I due si sono conosciuti in Italia ma...

Da tutta la vita, al fianco di Riccardo Cocciante c’è la stessa donna, Catherine Boutet. È proprio lei la persona che gli è rimasta al fianco per tutta la vita, sostenendolo nella vita così come nella carriera, rappresentando un punto di riferimento importante. I due si sono sposati nel 1983 ma si sono conosciuti diversi anni prima: era infatti il 1971 quando Catherine si è trasferita in Italia, dove era arrivata per andare a trovare la sorella. Inizialmente doveva essere infatti una visita di passaggio, eppure ben presto si è trasformata in altro.

“È venuta, doveva salutare sua sorella, prima di andare negli Stati Uniti, per lavoro. L’ho conosciuta in circostanze fortuite e da allora non ci siamo più staccati” ha rivelato l’artista parlando della lunga storia d’amore con Catherine. Da quel viaggio in Italia, infatti, la donna non è più andata via: il loro amore si è ben presto trasformato in qualcosa di più importante e duraturo, che ha portato ad un lungo e felice matrimonio, che dura ancora oggi.

Catherine Boutet, la moglie di Riccardo Cocciante, non è solo un’attrice. Prima di recitare, infatti, è stata anche un’ex funzionaria di una casa discografica di Parigi: ha lavorato, dunque, nel mondo della musica, continuando il suo percorso anche dopo il trasferimento in Italia. Come rivelato proprio dall’artista, i due nel 2022 hanno festeggiando cinquant’anni di lavoro insieme: non solamente una coppia nella vita, infatti. Catherine e Riccardo hanno formato e formano tutt’ora anche una splendida squadra sul lavoro.

Catherine non è stata solamente un aiuto nella vita di tutti i giorni per Cocciante, ma anche una spalla e una preziosa consigliera sul lavoro: il cantante non ha mai nascosto quanto sia stato importante il suo ruolo soprattutto nell’accettare l’ambizioso progetto di Notre Dame de Paris.