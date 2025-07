Chi è Catherine Boutet, la moglie di Riccardo Cocciante: i due stanno insieme da cinquant'anni. Nel 1983 il matrimonio, poi la nascita di David

Una vita intera al fianco della stessa donna. Riccardo Cocciante è sposato dal 1983 con Catherine Boutet, la donna che ha conosciuto grazie alla musica. La moglie di Riccardo Cocciante, infatti, era una funzionaria di una casa discografica parigina quando si sono conosciuti e innamorati, anche se le circostanze che li hanno portati al primo incontro sono state piuttosto fortuite: nel frattempo Catherine è diventata anche la manager di Cocciante. I due, dunque, non sono legati solamente da un vincolo sentimentale ma anche da una collaborazione professionale che va avanti ormai da tantissimi anni. Nel frattempo sono diventati anche genitori di David, nato nel 1990.

Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ L'incontro, il matrimonio e la nascita del figlio David

Un rapporto molto profondo quello tra Catherine e Riccardo, che ancora oggi prosegue nonostante il tempo e le vicissitudini della vita. I due sono anche genitori di David, che non ha seguito le orme della mamma e del papà, o almeno non nel mondo della musica: il ragazzo, che oggi vive a Miami, fa il designer.

Chi è Catherine Boutet, la moglie di Riccardo Cocciante: “Grazie a lei ho accettato Notre Dame”

“Mia moglie viveva in Francia, recitava. È venuta Roma nel 1971. Doveva salutare sua sorella, prima di andare negli Usa, per lavoro. L’ho conosciuta in circostanze fortuite” ha raccontato Riccardo Cocciante parlando della moglie Catherine Boutet, con la quale vive da circa cinquant’anni una splendida storia d’amore, che ha portato al matrimonio nel 1983 e poi alla nascita di un figlio, David.

Riccardo Cocciante, chi è: gli esordi nella band "Nations"/ "Strano e bizzarro, mi piace isolarmi"

Proprio con Catherine al suo fianco, Riccardo ha firmato il suo primo contratto discografico, ma non finiscono qui i suoi meriti. Il cantante ha spesso ricordato come grazie a Catherine Boutet si è avvicinato al progetto di Notre Dame de Paris, nel quale la donna credeva fortemente, tanto da convincerlo ad accettare. Una visione profetica, considerando che proprio Notre Dame de Paris ha fatto le fortune di Cocciante per una intera carriera.