Catherine Boutet, moglie e figlio Riccardo Cocciante/ “Lasciò il teatro per me ma…”

Ci sarà anche uno dei big indiscussi della canzone italiana nel ricco parterre di ospiti di “Uà” (ovvero l’Uomo di varia età”), lo show condotto da Claudio Baglioni su Canale 5 e questa sera giunto alla sua terza e ultima puntata di questo mini ciclo: infatti tra i protagonisti della serata evento che vede sfilare i protagonisti del mondo del cinema, della musica, del teatro e delle arti nostrane c’è anche Riccardo Cocciante, il 75enne cantautore e compositore nato a Saigon ma con cittadinanza francese. E inevitabilmente questa sera i riflettori si accenderanno anche sulla famiglia di Cocciante e in particolar modo sulla moglie, Catherine Boutet e su David, il figlio avuto dalla coppia.

Ma chi sono Catherine Boutet e David Cocciante? Andiamo con ordine: il cantautore che negli ultimi vent’anni ha letteralmente spopolato in tutto il mondo con la sua personale rielaborazione di “Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo è infatti legato sentimentalmente dal lontano 1983 con questa donna parigina che apprendiamo essere una ex funzionaria di una nota casa discografica della capitale francese. Dalla loro unione, i due sono diventati inseparabili tanto che la Boutet ha cominciato a seguire Cocciante nel suo lungo peregrinare artistico e sette anni dopo le nozze, nel 1990, ha reso anche il cantautore padre di David. Quello tra Catherine e Riccardo può essere visto dunque come il più classico (e pure longevo…) dei sodalizi non solo sentimentali ma pure artistici dato che la donna è tra le principali consigliere dell’artista.

“Il nostro primo incontro è stato davvero casuale” ha raccontato una volta Cocciante al ‘Corriere della Sera’, rievocando l’episodio che li ha portati a incrociare i loro percorsi di vita: “Lei faceva l’attrice all’epoca ed era in partenza per New York, ma si trovava a Roma per salutare una sorella e…” ha raccontato Riccardo, svelando altri dettagli di quel colpo di fulmine che li ha portati a diventare indissolubili pure sul lavoro. Infatti ‘Cathy’, come la chiama Cocciante, è oramai la sua manager e nel 2022 festeggeranno addirittura il traguardo dei 50 anni di lavoro assieme. “E lei non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me” ha pure aggiunto con un pizzico di orgoglio il diretto interessato.

Per quanto riguarda invece il loro primogenito, e unico figlio David, come si è detto è nato nel 1990: oggi il 31enne, seppur in maniera diversa dall’illustre padre, lavora nel mondo della discografia ma come grafico musicale. Del ragazzo sappiamo che attualmente lavora negli Stati Uniti, in quel di New York, avendo lasciato già da tempo l’Italia (dopo aver vissuto tuttavia per un periodo anche in Irlanda). Dal suo profilo Instagram, non costantemente aggiornato e in cui campeggiano solo pochi post, si evince tuttavia una summa del suo lavoro e uno scatto risalente allo scorso ottobre in cui si vede anche la sua attuale compagna.



