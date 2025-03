50 anni d’amore e non sentirli: è la storia di Catherine Boutet e Riccardo Cocciante che pochi anni fa hanno celebrato cinquant’anni d’amore e non solo. La coppia, infatti, oltre alla sfera privata condivide anche quella lavorativa, visto che Catherine Boutet è la manager del marito da tantissimi anni e si occupa della gestione della sua carriera artistica. Un incontro nato quasi per caso tra i due che si sono beccati su di un volo aereo diretto a New York. A raccontarlo è stato proprio il cantante dalle pagine de Il Corriere della Sera rivelando: “il nostro primo incontro è stato casuale, lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York”.

L’incontro tra i due ha però immediatamente rivoluzionato le loro viste che Cathy, giunta a Roma per incontrare la sorella, decise di annullare il viaggio per New York restando accanto a Riccardo. Un colpo di fulmine tra i due che poco tempo tempo ha iniziato una lunga e meravigliosa storia d’amore.

Catherine Boutet e Riccardo Cocciante: dal loro amore è nato il figlio David

Nel 2022 Catherine Boutet e Riccardo Cocciante hanno celebrato 50 anni d’amore e di collaborazione insieme; una relazione che non conosce crisi, anzi la donna per seguire in lungo e il largo il popolare cantatore ha deciso anche di abbandonare la sua carriera di attrice di teatro. Nel 1983 il matrimonio e sette anni dopo i due sono diventati genitori di David, il loro unico e solo figlio che ha deciso di lavorare nell’industria discografica come grafica musicale.

Una scelta condivisa anche dai genitori che ci sono sempre stati per il figlio con cui il cantante ha un buon rapporto anche se, ospite a Verissimo, parlando di lui ha confessato: “noi cosiddetti artisti siamo una buona erba cattiva. Bisogna prenderci con le pinze. La nostra prole non ha vita facile. Può crescere con enormi frustrazioni”.