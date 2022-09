Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ Lui: “Lasciò tutto per me”

Riccardo Cocciante e il primo incontro con Catherine Boutet: “Fu casuale”

Catherine Boutet è la moglie del mitico cantautore Riccardo Cocciante. I due fanno coppia fissa da oltre cinquant’anni. Mezzo secolo in cui arte, passione e lavoro si sono intrecciati indissolubilmente. “Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati uniti dove era attesa in una scuola di New York”, ha raccontato tempo fa Riccardo Cocciante in una interessantissima intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Riccardo Cocciante: “Io sempre ai margini delle mode”/ “Mai voluto fare delle hit”

“Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me“, ha raccontato fiero l’artista.

Catherine Boutet e la rinuncia alla carriera per vivere appieno la storia con Cocciante

Ma cosa sappiamo di Catherine Boutet? Innanzitutto che ha sempre amato il mondo della musica e che in passato ha lavorato anche come attrice. Una carriera che la dolce metà di Cocciante ha deciso di mettere in secondo piano quando lo ha incontrato. Infatti, da quel momento in avanti, si è interessata principalmente alla gestione di controllo dell’attività del marito.

Riccardo Cocciante/ “Timidezza mi bloccava ma la spinta per la musica era fortissima”

Benché i due siano sposati da più di 50 anni, non è facile capire ulteriori informazioni sulla loro storia d’amore. Entrambi, infatti, preferiscono viversi ben alla larga dalla luce dei riflettori, proteggendo la propria privacy di coppia.

