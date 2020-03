Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ Non solo compagna, ma anche manager e…

Catherine Boutet non è solo la moglie di Riccardo Cocciante, ma il suo intero universo. Da quando si sono conosciuti, i due sono diventati infatti inseparabili e lei, in particolare, è diventata la sua migliore amica, nonchè la manager. Un ruolo che la Boutet ha ricoperto fin dal loro matrimonio, celebrato a distanza di quel fatidico incontro avvenuto a Parigi nell’83. Del resto la musica ha sempre fatto parte della vita di Catherine, visto che in quegli anni ricopriva il ruolo di funzionaria di una casa discografica, la stessa che le ha permesso di conoscere Cocciante. Nel ’90, marito e moglie hanno dato inoltre alla luce David, il primo e unico figlio, che secondo alcuni vivrebbe a New York da qualche tempo. Cocciante e la Boutet invece hanno scelto di trasferirsi a Dublino dopo qualche tempo vissuto a Miami, Inghilterra, e Francia. “Io penso che sia molto simile a sua madre di carattere: è un ragazzo molto ‘luminoso’, non è timido ma riservato, riflessivo“, ha dichiarato in passato il cantante a Vanity Fair, parlando del figlio, “anche lui studia musica, la chitarra, ma solo perchè ne ha voglia”. In passato, il cantante invece ha dichiarato al sito Interviste Madyur che è stata la Boutet a sedurlo, dopo una prima fase in cui si sono ritrovati a lavorare insieme. “Riccardo era molto chiuso“, ha confermato la moglie, “allora mi sono detta ‘Rischio, ne vale la pena’. E’ nato un sodalizio al di sopra di qualsiasi banalità”. Poi la nascita di David, avvenuta a Miami quando ormai la coppia pensava che non avrebbe potuto avere figli, e la decisione di ritornare a Roma per riavvicinarsi alla famiglia.

Catherine Boutet moglie Riccardo Cocciante: una vita lontana dai fari

Non sappiamo quasi nulla di Catherine Boutet, la moglie di Riccardo Cocciante, e forse il motivo è da ricercare nell’estrema riservatezza della coppia. Nessuno dei due si è mai mostrato incline a stare sotto ai riflettori per troppo tempo, anche se in passato si sono concessi qualche servizio fotografico, soprattutto in occasione del figlio David, tanto voluto da parte di entrambi e nato solo sette anni dopo le loro nozze. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Riccardo Cocciante sarà ospite di Una musica che unisce su Rai 1 e possiamo dare per scontato che dietro questa partecipazione c’è anche lo zampino della Boutet. La moglie infatti riveste il ruolo di sua manager da diversi decenni e sempre presente in ruolo attivo in qualsiasi evento che riguardi l’artista. Lo conferma dieci anni fa a Interviste Madyur, una delle poche concesse da Catherine, in cui ha svelato di aver seguito il live Cocciante canta Cocciante del marito rimanendo ancorata alla consolle. “Trepidante“, ha detto, “a controllare che tutto andasse bene”. Il loro amore è sbocciato poi solo dopo la decisione della Boutet di diventare la manager di Riccardo: “Capitai a Roma di passaggio, facevo l’editrice, stavo per trasferirmi un po’ in America. Mi invitarono ad ascoltare Riccardo, accettai per cortesia. Intuii subito il suo talento. Il giorno dopo dissi a mia sorella che non sarei più partita. Avevo trovato la mia missione”. Di Cocciante ha subito ammirato la sua capacità di comunicare con le persone. “Io dovevo tirare fuori il resto”, ha aggiunto, “era un talento vero. L’ho sentito subito e ho capito che avevo la chance di mettermi al servizio del suo genio“.



