Catherine, chi è la sorella gemella di Nathalie Guetta e il fratello Bernard/ “Non ci assomigliamo in niente”

Amatissima dagli italiani per aver interpretato la dolce Natalina in Don Matteo, ospite a La volta buona di Caterina Balivo ci sarà Nathalie Guetta. L’attrice di origini francesi ha una sorella gemella di nome Catherine, che affettuosamente chiama ‘Catu’; suo fratello,Bernard, invece, è un noto giornalista e politico. Ma chi è nel dettaglio la sorella gemella di Nathalie Guetta?

David Guetta, chi è il fratello di Nathalie Guetta/ La carriera da DJ e le grandi hit internazionali

“Catherine lavora in un ufficio e tutti sono ossessionati da David e Bernard. Siamo nate con cinque minuti di differenza. Prima lei e poi io. Siamo completamente diverse. Quando eravamo piccole, la mamma ci dava una paghetta minuscola per le caramelle” ha dichiarato l’attrice a Oggi è un altro giorno. L’interprete ha anche un fratellastro, il noto deejay David Guetta.

Chi è Nathalie Guetta, carriera e vita privata/ Il successo in Don Matteo: "Una grande palestra di vita"

Il rapporto con Catherine sorella gemella di Nathalie Guetta: “Siamo molto diverse”

La sorella gemella di Nathalie Guetta è molto diversa dall’attrice, a rivelarlo lei stessa ai microfoni di Oggi è un altro giorno: “Non ci assomigliamo in niente. Non abbiamo lo stesso carattere e non vestiamo nella stessa maniera. Quando siamo nate, lei pesava più di 3 chili e io un chilo e qualcosa. Mi ha fatto un danno” ha detto ironicamente la ‘Natalina’ del cinema italiano.

Nonostante siano molto diverse l’una dall’altra, l’attrice di Don Matteo ha con sua sorella un rapporto molto profondo: “Lei è molto, molto protettiva. Io sono abbonata ai raggiri. Ho un abbonamento ai raggiri e lei mi dice sempre che non devo rispondere, mi protegge“. Nathalie ha avuto un dolce regalo dai suoi fratelli, quello di diventare zia: “Devo ringraziare con la faccia a terra i miei fratelli che mi hanno regalato i nipoti, perché io sono rimasta a piedi a livello di bambini. Quindi ho i nipoti. Sono una zia meravigliosa”.

Pierre e Francine, chi sono i genitori di Nathalie Guetta/ "Si sono sposati molto presto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA