Catherine Frank, ex compagna Gianni Nazzaro/ Il colpo di fulmine e la nascita di Davide e Mattia

Catherine Frank è una ex compagna di Gianni Nazzaro, l’interprete di “Quanto è bella lei” scomparso all’età di 72 anni nell’ospedale Policlinico Gemelli di Roma a causa di un tumore ai polmoni. Un lutto che ha colpito tutto il mondo dello spettacolo e della musica, ma anche le due compagne di vita dell’artista che è stato legato prima a Nada Ovcina e poi a Catherine Frank. Dopo un lungo matrimonio con Nada Ovcina, madre dei figli Giovanni Junior e Giorgia, Nazzaro si è follemente innamorato di Catherine Frank, vero nome Pleite Armonia Del Carmen, una indossatrice francese. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’artista che, una volta separatosi dalla prima moglie, si è legato all’indossatrice francese. Un amore importante visto che Gianni e Catherine hanno avuto due figli: Davide e Mattia. Il loro amore però ha subito una frenata d’arresto e poco dopo il cantante si è riavvicinato alla prima moglie. A farli riavvicinare un terribile incidente stradale in cui Nazzaro ha perso un rene costringendo così a restare paralizzato.

Gianni Nazzaro: dopo Catherine Frank torna dalla prima moglie

“Il nostro equilibrio è basato su tre parole: stima, rispetto e bene” – hanno raccontato Gianni Nazzaro e la prima moglie Nada Ovcina nel programma “C’è tempo per” di Rai1. Il ritorno di fiamma tra Gianni Nazzaro e Nada Ovcina non ha sorpreso la ex compagna che ha rispettato la scelta dell’artista. Proprio Nazzaro parlando proprio della prima moglie in una intervista ha dichiarato: “nonostante l’abbia soffrire, lei mi è rimasta sempre vicina e ha lottato perché io tornassi alla ribalta. Per tutti Nada è mia moglie, in realtà siamo divorziati, anche se viviamo insieme da anni. Ho deciso quindi di risposarla perché un sentimento forte e profondo come il nostro merita un secondo matrimonio”. Matrimonio che è arrivato in punto di morte per l’artista che, poco prima di morire, ha risposato la sua Nada!

