Catherine Middleton, duchessa di Cambridge/ Lei la mediatrice tra William e Henry

Catherine ‘Kate’ Middleton, duchessa di Cambridge, è la consorte del principe William, secondo discendente nella linea di successione al trono britannico dopo suo padre Carlo. Questo pomeriggio parteciperà al primo funerale dei suoi 10 anni di permanenza in casa Windsor, quello di Filippo, marito della regina Elisabetta II venuto a mancare il 9 aprile scorso. In quest’occasione, presumibilmente, Kate farà ancora una volta da trait d’union tra i due fratelli William e Henry, che si rivedranno oggi dopo un anno di lontananza a causa degli attriti del più piccolo con la sua famiglia d’origine. Una famiglia ingombrante, quella reale, verso cui Henry ha più volte mostrato la sua insofferenza, fino alla rottura semi-definitiva avvenuta dopo le dichiarazioni dei Sussex rilasciate a Oprah Winfrey.

Il ruolo di Catherine Middleton nel rapporto tra William e Henry

Catherine Middleton, insomma, sarebbe una vera e propria ‘mediatrice’ nel rapporto difficile tra William e Henry. Nel 2010, anno del suo fidanzamento ufficiale con William di Cambridge, Henry la definì “la sorella maggiore che non ho mai avuto”, manifestando la sua contentezza per un matrimonio ben riuscito agli occhi di tutti (compresi i suoi). Come rivelato a The Guardian da una fonte vicina ai reali, Kate soffre molto per la contesa dei due fratelli William e Henry. “Avendo un rapporto molto stretto con i suoi fratelli Pippa e James, e avendo conosciuto in prima persona il legame speciale che univa William e Harry, è davvero triste per la situazione che si è creata”, si legge sul quotidiano. “Kate – prosegue la fonte – è una persona che rifugge i conflitti, e spera di riuscire ad ammorbidire le tensioni già prima di sabato”. In realtà, ad oggi, non si hanno particolari notizie circa l’andamento della lite sorta in casa Windsor. Confermata solo l’assenza di Meghan: nel corso dell’intervista, l’attrice americana aveva tirato in ballo anche Kate, raccontando l’episodio in cui quest’ultima l’avrebbe letteralmente “fatta piangere”.

Catherine Middleton al funerale del principe Filippo

Sembra che i due figli di Carlo e Lady Diana non si siano incontrati prima del funerale. Tra i due fratelli solo una telefonata: Henry sta trascorrendo a quarantena a Frogmore Cottage, dove vivono anche Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank, che avrebbero avuto modo di presentargli il loro primo figlio, August, nato due mesi fa. Riuscirà Kate a ristabilire la pace in famiglia? Intanto, sul Telegraph, compaiono nuove dichiarazioni di chi gravita intorno al Palazzo: “Sabato non si tratta di loro. Si tratta di onorare la memoria del nonno e sostenere la nonna”, sottolinea a ragione l’intervistato. Per poi chiosare: “Sarebbe estremamente sorprendente se questo non fosse chiaro a entrambi”.

