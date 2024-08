Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Catherine Poulain e Filippo Graziani, figlio del famoso cantautore italiano Ivan Graziani. Filippo Graziani e la moglie Catherine Poulain si sono sposati il 5 settembre del 2021 con una cerimonia celebrata a Villa Borromeo a Cassano d’Adda, in provincia di Milano. Al matrimonio erano presenti tantissimi amici e colleghi che hanno celebrato la coppia; tra questi anche Le Vibrazioni, Federico Poggipollini, Veronica Ferraro, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Un matrimonio felice suggellato qualche anno dopo anche dalla nascita del primo figlio Ludovico arrivato il 31 marzo del 2023. Ma chi è Catherine Poulain, la moglie di Filippo Graziani? Conosciamola meglio!

Chi è Catherine Poulain, la moglie di Filippo Graziani?

Catherine Poulain non è solo la moglie di Filippo Graziani, ma anche una influencer di successo molto seguita sui social dove condivide foto e momenti della sua vita privata, ma anche professionale. La Poulain, infatti, ha lavorato nel mondo della moda collaborando con diversi brand importanti come Chanel e Calvin Klein e successivamente ha deciso di dedicarsi al mondo della musica iniziando una carriera come Dj.

Una svolta che proprio Catherine ha raccontato così durante una intervista rilasciata a DiLei.it. “non ho deciso di fare la deejay, la musica è sempre stata la mia passione più grande, infatti dopo la laurea in Relazioni internazionali volevo fare un master in comunicazione musicale, discografia e nuovi media, ma le tempistiche non erano giuste”. Dopo aver lavorato diversi anni nel mondo della moda, la moglie di Filippo Graziani è tornata alla musica quasi per gioco facendo un deejay set con il fidanzato: ” è stata un’illuminazione, mi sono divertita tantissimo e da allora non mi sono più fermata”.

