Catherine Spaak, chi è/ Dalla conduzione di “Harem” all’esperienza…

Catherine Spaak, dal cinema alla conduzione di “Forum” e “Harem”

Catherine Spaak è stata una attrice di origini francesi, scomparsa di recente a causa di una malattia. Catherine Spaak proveniva da un’illustre famiglia belga. Il padre è lo sceneggiatore Charles Spaak, fratello dello statista Paul-Henri Spaak, la madre è l’attrice Claude Clèves. La sorella Agnès è anch’essa attrice. Da 9 a 15 anni ha vissuto in collegio, come la sorella, mandata dai suoi genitori: un’esperienza che l’ha segnata. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 1960, e proprio sul set ha conosciuto il suo primo marito Fabrizio Capucci. Nel 1964 ha intrapreso anche la carriera di cantante e, uno dei suoi più brani più famoso è L’esercito del surf.

Nel corso degli anni ’60 e ’70, Catherine Spaak ha lavorato con i più importanti nomi del cinema italiano in pellicole come La voglia matta e Il sorpasso di Dino Risi, La noia di Damiano Damiani, La bugiarda di Luigi Comencini e L’armata Brancaleone di Mario Monicelli. Alla fine degli anni ’70 ha collaborato come giornalista di cronaca rosa per il Corriere della Sera, il Mattino di Napoli e per le riviste Anna, Moda e TV Sorrisi e Canzoni. Sul piccolo schermo ha condotto le prime tre edizioni di Forum (1985-1989), ma è diventata celebre in televisione per la conduzione di Harem, talk in onda per ben 15 edizioni su Rai 3, dove incontrava e intervistava donne di successo.

Catherine Spaak ha lavorato molto in teatro dove ha interpretato anche due commedie musicali: “Promesse, promesse” di Neil Simon e “Cyrano” di Edmond Rostand. Nel 1964 le viene assegnata la Targa d’oro ai David di Donatello continua a lavorare in Italia con i più celebri autori e registi, diventando una presenza ricorrente nella commedia all’italiana. Nel 1967 tenta il salto a Hollywood, con una partecipazione a Intrighi al Grand Hotel, per la regia di Richard Quine, ma il film non ottiene successo. Nella 2002-2003 lavora come conduttrice televisiva su LA7 per la trasmissione Il sogno dell’angelo e nel 2007 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle ma viene eliminata alla terza settimana.

Nel 2015 è una dei concorrenti della decima edizione del reality show L’isola dei famosi, in onda su Canale 5 e con la conduzione di Alessia Marcuzzi. In merito all’esperienza nel reality, Catherine Spaak rivelò solo dopo di essere stata ingannata: “Ero stata ingannata. Mi avevano prospettato una partecipazione più intimista. Per fortuna non erano previste penali nel mio contratto”. Catherine Spaak abbandonò il reality giustificandosi con queste parole: “Io mi trovo davvero in grande difficoltà, lo sono stata sin dall’inizio e devo dire che quando, una settimana fa, abbiamo preso questa barca sotto la pioggia per raggiungere l’Isola, non sapendo neanche se saremmo tornati indietro, è successo qualcosa che mi ha fatto stare molto male”.











