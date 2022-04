Catherine Spaak, chi sono gli ex mariti/ Dal matrimonio con Fabrizio Capucci a…

La vita privata di Catherine Spaak, chi sono i sue ex mariti

Catherine Spaak si è sposata tre volte nella sua vita. L’attrice è convolata a nozze la prima volta con Fabrizio Capucci. La coppia è convolata a nozze quando l’attrice aveva 18 anni, ma il loro matrimonio non è durato molto. A distanza di qualche mese, Catherine Spaak e Fabrizio Capucci si sono lasciati e l’attrice è incappata in alcune disavventure che hanno riguardano la figlia Sabrina, nata dalla loro unione. In un’intervista a Storie Italiane, Catherine Spaak aveva rivelato: “Presi la bambina e scappai. Loro non me la perdonarono e sporsero denuncia. Non ci siamo ritrovate mai più. Non sono riuscita a recuperare quello che il magistrato ha rovinato. È stata una vendetta dei Capucci. Il lavaggio del cervello di Sabrina ha fatto il resto. Le hanno ripetuto: La mamma è cattiva. Ti ha abbandonato. Offese che hanno lasciato segni indelebili”.

Verissimo/ Anticipazioni 24 aprile: Il commovente ricordo di Catherine Spaak

Dopo la fine della relazione con Fabrizio Capucci, Catherine Spaak si era legata sentimentalmente a Johnny Dorelli e dalla loro unione nacque Gabriele Guidi. Il loro matrimonio fu celebrato nel 1972 e durò sei anni: un legame anch’esso particolarmente burrascoso data la ritrosia di lui a farla lavorare. Nonostante ciò i due rimasero in buoni rapporti, soprattutto per amore del figlio. Terminata anche questa relazione, la Spaak ha sposato nel 1993 Daniel Rey, un noto architetto, divorziando da lui nel 2010.

Chi sono i figli di Catherine Spaak?/ L'arresto e il dolore per la figlia Sabrina che…

Catherine Spaak e il matrimonio con Vladimiro Tuselli

A tre anni di distanza dalla separazione da Daniel Rey, Catherine Spaak si innamorò di nuovo e convolò a nozze nel 2013 a Erice, in Sicilia, con Vladimiro Tuselli, ex comandante di navi che aveva 18 anni meno dell’attrice. Una differenza d’età che non aveva certo fermato lo sbocciare di una storia d’amore intensa e passionale. Un amore vissuto lontano dai riflettori anche se i due si separarono nel 2019. Catherine Spaak aveva rilasciato un’intervista a Oggi è un altro giorno e aveva dichiarato: “Mi sono conquistata una libertà alla quale non sono pronta a rinunciare”.

Catherine Spaak, chi è/ Dalla conduzione di "Harem" all'esperienza…

L’attrice dopo quattro matrimoni era riuscita a trovare finalmente il suo equilibrio, da sola: “È un momento della mia vita in cui sono molto felice. Dopo la malattia ho rimesso a posto le mie priorità, ho dato il giusto valore alle cose. Al primo posto ci sono io, finalmente”. Catherine Spaak ha due figli. Stiamo parlando di Sabrina Capucci, nata dal matrimonio con l’attore Fabrizio terminato qualche tempo dopo la sua nascita, e Gabriele Guidi, nato dal matrimonio con Johnny Dorelli. Ad oggi, sembrerebbe che la primogenita della Spaak sia una famosa attrice teatrale mentre il secondogenito un affermato produttore e regista teatrale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA