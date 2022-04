Catherine Spaak come è morta?/ “Emorragia cerebrale ed epilessia? Ho capito che…”

Catherine Spaak come è morta? Ancora poche notizie sulla causa del decesso

Catherine Spaak è morta. Tra le ultime notizie della sera del giorno di Pasqua, un fulmine a ciel sereno per i tanti ammiratori di Catherine Spaak. Si sa ancora poco sulle come è morta Catherine Spaak, che però due anni fa raccontò di essere stata colpita da emorragia cerebrale e di affrontarne quotidianamente le conseguenze. Catherine Spaak artista iconica del cinema italiano degli anni ’60, quello di genere degli anni ’70 e via via diventata conduttrice di grande carisma e successo fu capace di raccontare un particolarissimo punto di vista sulla via degli italiani.

L’attrice era stata colpita nel 2020 da una emorragia cerebrale che l’aveva segnata, minata certo nel fisico, ma non nello spirito combattivo. Catherine Spaak scelse Storie Italiane per presentare quello che era il suo ritorno sul grande schermo con una storia difficile di malattia e amicizia, e che in qualche modo riguardava le sue condizioni di salute.

Un film sulla vecchiaia e l’Alzheimer “La vacanza”, che l’attrice invitava a guardare in modo molto umano e disincantato. “Se siamo malati non dobbiamo vergognarci, le malattie vanno affrontate”, diceva la Spaak che lodava il valore salvifico dell’amicizia anche contro la vecchiaia. Ci si identificava Catherine Spaak con il personaggio principale del film, e non ne ha fatto mistero con grande naturalezza e lasciando lo studio attonito in un brusio che la brava Eleonora Daniele ha dovuto con calma placare perché Catherine Spaak potesse continuare il racconto della sua malattia. “Una emorragia cerebrale che mi ha colpito sei mesi fa e che le cui cicatrici mi hanno lascata preda di crisi epilettiche”, ha detto con garbo e senza tradire ulteriori emozioni Catherine Spaak. Il suo era un messaggio forte e chiaro, garbato, e con il sorriso. “Con la capacita di parlare e ragionare, di ribellarmi. Sono ancora qua con la mia grinta e con il coraggio. Sono venuta qui sorridendo e dicendo di sorridere perché queste cose si superano e cambiano in meglio”

Catherine Spaak come è morta? il racconto dell’emorragia cerebrale in diretta tv

Mentre aspettiamo di capire come è morta Catherine Spaak, ritorniamo a quando in tv ha raccontato del malore, dell’emorragia cerebrale, descrivendo come questo male si sia insinuato all’improvviso, una mattina come tante, tra i suoi impegni e le sue incombenze quotidiane. Si svegliò in un letto di ospedale, con il medico che le disse “avvisi i suoi parenti, ha avuto una emorragia cerebrale e potrebbe morire prima di notte”. Eppure questa non è stata la causa della morte di Catherine Spaak che superò brillantemente senza apparentemente danno questa disgrazia, se non per una cicatrice che avrebbe portato – a sole due settimane dalla sua apparizione in tv proprio a Storie Italiane dove avrebbe parlato di questa emorragia cerebrale – a un grave attacco epilettico.

Ma l’attrice non si è abbattuta ed ha prima affrontato la riabilitazione dell’emorragia cerebrale recuperando dalla paralisi e dalla cecità. E poi rivolgendosi al prete in studio, ospite della trasmissione Catherine Spaak ha aggiunto “Ora dico una cosa che farà piacere a lei. Io ho trovato tanta felicità, e so che il momento non è dei più felici per tante persone, ho trovato improvvisamente una capacità di “sentire” le cose (ora ho una vista meno forte), una capacità di avvertire e provare emozioni molto più forte. Non riesco a vedervi nitidamente in questo momento, ma vi sento con una grande intensità, molto maggiore di prima. Ogni piccolo dettaglio, una parola, un uccellino che canta, diventano segnali di vita importanti”. Un’altra cosa che ci lascia Catherine Spaak, forse la più umana.











