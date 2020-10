Catherine Spaak / “Ho avuto una emorragia cerebrale, la malattia mi ha insegnato a..” (S’è Fatta Notte)

Catherine Spaak ospite di “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo nella seconda serata di Raiuno. L’attrice si racconta nella trasmissione di Maurizio Costanzo, affrontando un po’ tutte le varie tappe della sua carriera, ma anche le difficili sfide di salute che ha dovuto affrontare recentemente. Come l’emorragia cerebrale che l’ha colpita lo scorso gennaio in tv. Un ricordo doloroso per Catherine Spaak, che è stata costretta a un lungo ricovero e una degenza non semplice: “Sono stata in ospedale per un sacco di tempo. Ora ne rido, bisogna prendere le cose con leggerezza” aveva raccontato a Rai Radio2. Un momento complicato, meno difficile del ritorno a casa in pieno lockdown. D’altronde è stata la stessa Catherine Spaak a definirsi “una solitaria, abituata a vivere da sola”.

Catherine Spaak racconta la malattia a S’è Fatta Notte?

Grande attesa per l’ospitata di Catherine Spaak a S’è Fatta Notte, in compagnia di Maurizio Costanzo. Sarà una chiacchierata molto intima e toccante, probabilmente l’attrice tornerà a parlare pubblicamente della sua emorragia cerebrale. Non sarebbe la prima volta per Catherine Spaak, che era già uscita allo scoperto con coraggio: “La malattia e il dolore non sono delle vergogne“, aveva detto. “Ho avuto una emorragia cerebrale in gennaio che per fortuna non mi ha leso organi vitali. Non ci si deve vergognare della malattia, la malattia non è una vergogna, è un accadimento, può succedere a chiunque. Non va nascosta. È una prova da affrontare con coraggio ma anche serenità“. Quindi la riabilitazione, un percorso lungo e tortuoso per Catherine Spaak. Maurizio Costanzo proverà a scavare con la sua consueta delicatezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA