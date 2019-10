Catherine Spaak/ La lotta all’Alzheimer nel suo ultimo film

La poliedrica artista Catherine Spaak, classe 1945 francese naturalizzata italiana, sarà ospite questo pomeriggio del programma di Rai Uno, “La Vita in diretta”. La cantante, attrice, ballerina e conduttrice tv, racconterà alcuni aneddoti della propria vita privata, nonché della sua carriera, a cominciare dall’ultimo film in cui ha recitato dal titolo “La vacanza”. La pellicola, con protagonisti anche Antonio Folletto, Carla Signoris, Veruschka e Luca Biagini, verrà presentata domani, 18 ottobre, dalle ore 21:00, in occasione della Festa del cinema di Roma in corso in questi giorni. Catherine interpreterà il ruolo di una donna bella e non più giovane, che ha ancora tanta voglia di vivere, ma che viene in parte frenata dai primi sintomi di Alzheimer: “Carla – ha raccontato di recente la Spaak in un’intervista al Corriere della Sera, parlando proprio del suo ultimo lavoro – è un ex magistrato settantenne, è stata una donna importante, è estroversa, giocosa, ma viene trattata male dalla famiglia perché purtroppo non è più quella di una volta: la sua memoria va e viene”.

CATHERINE SPAAK E IL SUO ULTIMI FILM “LA VACANZA”

A quel punto decide quindi di lasciarsi temporaneamente tutto alle spalle, e di partire per una vacanza: “Decide di fare una vacanza, la sua ultima vacanza al mare – ha spiegato ancora la Spaak – nasce l’empatia con Valerio (Folletto), un trentenne con tanti problemi che sta distruggendo la sua vita. Si aiutano a vicenda e rinascono insieme”. Catherine Spaak è uno dei volti più noti della televisione italiana, ed è sempre stata brava a reinventarsi e a rimanere al passo con i tempi fra il grande schermo, serie tv come “Un posto al sole” e “Medico in famiglia”, nonché i reality show, leggasi l’edizione 2015 dell’Isola dei famosi. Nonostante la sua estrema fama, la Spaak è stata quasi sempre a margine del gossip, anche perché nella sua vita è stata sposata con l’ex marito, l’architetto Daniel Ray (da cui si è divorziata nel 2010 dopo 17 anni di matrimonio), ed ora è felicemente sposata con Vladimiro Tuselli, con cui si è unita in matrimonio nel 2013.

