Catherine Spaak: “Molestie sui set italiani”/ “Mi sono capitate cose sgradevoli…”

Catherine Spaak è arrivata in Italia quando era giovanissima. Sui set italiani era convinta di trovare un ambiente sereno e libero, ma la realtà fu diversa. A raccontarlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di «I Lunatici», il format di Radio2, e al Corriere della Sera a febbraio 2019, è stata la stessa attrice. Nel ricordare i suoi primi lavori nel cinema italiano, Catherine Spaak raccontava di aver trovato un ambiente ostile. Il ricordo più brutto riguarda “L’armata Brancaleone” di Mario Monicelli: “Sul set c’ero io, la sarta, la segretaria di produzione, poche donne… il resto erano solo uomini ed erano tutti attori importanti… io all’epoca ero ancora, si può dire, un’esordiente, poco più di una ragazzina. Non parlavo ancora molto bene l’italiano e, quando arrivavo presto nel luogo delle riprese, cominciavano a prendermi in giro, mi apostrofavano in maniera pesante… alcuni erano scatenati: vero e proprio bullismo“, raccontava l’attrice.

CATHERINE SPAAK "PER UNA EMORRAGIA CEREBRALE HO PERSO LA VISTA"/ "Salvata per caso"

Catherine Spaak e le molestie: “Per carità, non sono state gravissime ma…”

Non solo episodi di bullismo sul set per Catherine Spaak che ha dovuto fare i conti anche con le molestie. «Anche molestie, non gravissime, per carità, diciamo che mi sono capitate cose sgradevoli, ma io ne ho parlato molto prima del #MeToo, almeno vent’anni fa… e certe mie colleghe dell’epoca dissero: a noi non è mai successo niente, si vede che è successo solo a lei…», raccontava nel 2019 ai Lunatici e al Corriere. Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, l’attrice che, oggi, è ospite della nuova puntata del programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” ha dovuto fare i conti anche con episodi spiacevoli.

