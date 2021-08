Catherine Zeta Jones descritta come la moglie di Michael Douglas/ É polemica

Catherine Zeta Jones, una delle attrici più importanti di Hollywood, è stata scelta per interpretare Morticia nella serie Netflix Wednesday, basata sui personaggi de La famiglia Addams e diretta da Tim Burton. La presenza di Catherine Zeta Jones arricchisce così un cast già stellare e candida la serie a diventare un prodotto di grande successo in tutto il mondo. La notizia della presenza della Zeta Jones nel cast della serie Wednesday ha rapidamente fatto il giro del mondo. Su Twitter, i profili di magazine vari hanno pubblicato la notizia. Qualcuno, però, invece di diffondere la notizia con il nome di Catherine Zeta Jones ha descritto l’attrice come “la moglie di” dando il via ad un’accesa polemica su Twitter. Molti utenti, infatti, non hanno gradito affatto la definizione per una donna che, prima di essere la moglie di Michael Douglas, è un’attrice con una carriera straordinaria costruita con un duro lavoro.

Andrea Bonomo e Beatrice, marito e figlia Giusy Ferreri/ "Ci sosteniamo sempre"

Catherine Zeta Jones definita come “la moglie di”: scoppia la polemica su Twitter

La definizione “moglie di” per Catherine Zeta Jones non è piaciuta a molti utenti di Twitter che hanno criticato tale scelta ricordando come l’attrice sia una star a tutti gli effetti del cinema internazionale. “La moglie di…(ha un nome ed è un’attrice pure Premio Oscar)”, ha cinguettato un’utente. E ancora: “Lei ha un nome cioè Catherine Zeta Jones che è una attrice bravissima che ha partecipato a decine di pellicole di succeso e che tra parentesi ha anche vinto un Oscar“, aggiunge un altro. E ancora: “Si chiama Catherine Zeta-Jones, ha vinto un Oscar e ha una carriera di tutto rispetto ben prima di diventare la moglie di”. E i messaggi di questo genere sono davvero tanti.

BATTITI LIVE 2021/ Scaletta e diretta Italia 1: Tancredi scatenato (ultima puntata)

1. Si chiama Catherine Zeta-Jones, ha vinto un Oscar e ha una carriera di tutto rispetto ben prima di diventare "la moglie" 2. Il marito é Michael Douglas, non Michael Keaton 🤦‍♀️ https://t.co/rVN4ZxE8oo — diana (@_diana87) August 10, 2021

In primis lei ha un nome cioè Catherine Zeta Jones che è una attrice bravissima che ha partecipato a decine di pellicole di succeso e che tra parentesi ha anche vinto un'Oscar.

In secondo luogo è sposata con Michael Douglas non con Micheal Keaton. — Luca Cocozza (@Vashtheberserk) August 10, 2021

LEGGI ANCHE:

AIDA, OPERA GIUSEPPE VERDI ARENA DI VERONA/ Diretta: applausi per la Marcia trionfale

© RIPRODUZIONE RISERVATA