Cathryn White Cooper, chi è la moglie di Gianluca Vialli/ “Le sono molto grato”, l’amore per le figlie

Chi è Cathryn White Cooper, ex moglie di Gianluca Vialli: carriera e vita privata

Cathryn White Cooper è una modella di origini sudafricane che attualmente lavora come arredatrice. Molto nota nel Regno Unito, ha conosciuto l’ex calciatore Gianluca Vialli quando quest’ultimo giocava nella squadra del Chelsea che successivamente ha allenato dal1998 al 2000. Cathryn White Cooper e Gianluca Vialli si sono sposati nel 2003. Dal loro amore sono nate due figlie: Olivia e Sofia. La coppia è sempre stata molto riservata, di rado sono rimasti coinvolti in qualche tipo di gossip.

La loro famiglia è più unita che mai, soprattutto dopo che l’ex calciatore ha scoperto, nel 2017, di avere un tumore al pancreas. Sono state la moglie e le figlie a stargli vicino e a supportarlo in tutto il periodo della sua malattia, dandogli la forza di andare avanti.

Cathryn White Cooper, il tumore del marito Gianluca Vialli

Gianluca Vialli ha spesso parlato di quanto la moglie Cathryn White Cooper e le figlie lo abbiano aiutato ad affrontare la malattia: ““Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare” ha raccontano al The Times.

Nel 2020, in un’intervista al The Guardian, l’ex calciatore della Juventus aveva ammesso le sue paure rispetto alla malattia, ma aveva anche parlato a lungo di gratitudine: “Ho imparato che la gratitudine è un’emozione molto potente. E sono molto grato a molte persone meravigliose: mia moglie e la mia famiglia e tutte le persone che si sono prese cura di me. Non sono solo competenti e informati. Sentono davvero quello che stai passando e c’è molta empatia. Sono in cura al Royal Marsden di Chelsea. È un ospedale fantastico”.

Oggi 6 gennaio 2023 purtroppo Gianluca Vialli è morto dopo la lunga battaglia alla malattia.

